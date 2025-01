Lista completa de eventos do calendário de atletismo de 2025

Neeraj Chopra defenderá seu título mundial de lançamento de dardo nesta temporada.

A Índia terá muito trabalho no calendário do atletismo este ano, e nada maior do que o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, onde Neeraj Chopra defenderá seu título mundial de dardo.

Depois de ganhar a primeira medalha de ouro da Índia no Campeonato Mundial de 2023 em Budapeste, o campeão olímpico de 2021, Neeraj Chopra, liderará a candidatura da Índia no principal evento desta temporada.

Três grandes eventos ocupam o espaço vago bem no meio do calendário. A temporada começa com o Revezamento Mundial de Atletismo na China (10 a 11 de maio), e o próximo grande evento será o Campeonato Asiático na Coreia do Sul (27 a 31 de maio). O Campeonato Mundial de Tóquio completa a programação internacional.

A Federação de Atletismo da Índia (AFI) lança o World Athletics India Open Bronze Level Continental Tour em 10 de agosto em Bhubaneswar, marcando a entrada da Índia no uso do marfim no que diz respeito ao circuito global de competições de um dia do Atletismo Mundial.

A ação nacional começa com o 59º Campeonato Nacional de Cross-Country em Uttar Pradesh, em 12 de janeiro. Em abril são realizados o Open da Índia e a Copa da Federação Nacional Sênior, que têm importância como eliminatórias para o Campeonato Asiático, com oportunidades de qualificação olímpica também.

Os caminhantes indianos não participarão do Campeonato Asiático de Caminhada que será realizado em Nomi, no Japão, em março, pois será dada prioridade à competição nacional em abril, em vez de treinar para o Campeonato Mundial em Tóquio.

Grande Torneio Internacional de Atletismo

Data Evento Evento 21 a 23 de março Campeonatos Mundiais de Atletismo Indoor Nanquim (CHN) 26 de abril Liga Diamante Wanda Xiamen Estádio Egret, Xiamen (CHN) 3 de maio Gala Diamante do Atletismo do Delta do Yangtze Centro Esportivo Olímpico de Suzhou, Suzhou (CHN) 10 a 11 de maio Revezamentos Mundiais de Atletismo Cantão (CHN) 16 de maio Reunião de Doha Doha (QAT) 25 de maio Mohammed VI Encontro Internacional de Atletismo em Rabat Complexo Esportivo Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (MAR) 27 a 31 de maio Campeonatos Asiáticos Coréia do Sul 6 de junho Gala Dourada Estádio Olímpico, Roma (ITA) 12 de junho Jogos de Oslo Bislett Estádio Bislett, Oslo (NOR) 15 de junho BAUHAUS galante Estádio Olímpico, Estocolmo (SWE) 20 de junho Reunião de Paris Estádio Charléty, Paris (FRA) 5 de julho Pré-fontaine clássico Hayward Field, Eugene, Oregon, EUA 11 de julho Encontro Internacional de Atletismo Herculis EBS Estádio Luís II, Mônaco (MON) 19 de julho Encontro de atletismo em Londres Estádio Olímpico, Londres (GBR) 16 de agosto Monumento a Kamila Skolimovska na Silésia Estádio da Silésia, Chorzów (POL) 20 de agosto Atletismo Lausanne Estádio Olímpico de Pontaise, Lausanne (SUI) 22 de agosto Memorial de Van Damme Estádio Baudouin, Bruxelas (BEL) 27 a 28 de agosto Zurique de classe mundial Letzigrund, Zurique (SUI) 13 a 21 de setembro Campeonato Mundial de Atletismo, Tóquio 2025 Estádio Nacional, Tóquio (JPN) 26 a 28 de setembro Campeonatos Mundiais de Atletismo de Estrada San Diego, CA (EUA)

competição nacional

Data Evento Evento 12 de janeiro 59.º Campeonato Nacional de Cross Country Utar Pradesh 20 de março Quarta competição de lançamento do Aberto da Índia Academia Reliance, Mumbai 21 a 24 de abril Campeonato Nacional de Atletismo Sênior da Copa da Federação Panchkula, Haryana 27 de abril Mundo 10k Bangalore, Karnataka 7 de agosto Quarta Competição Nacional do Dia do Dardo Todos os estados e UTs 10 de agosto Primeira turnê continental de nível bronze do mundo aberto de atletismo da Índia Bhubaneswar, Orissa 20 a 24 de agosto 64º Campeonato Nacional Interestadual de Atletismo Sênior Chennai, Tamil Nadu 27 a 30 de setembro 64º Campeonato Nacional Aberto de Atletismo Pune/Bengalore 10 a 14 de outubro 40º Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil Bhubaneswar, Orissa 21 de dezembro Mundial 25k Calcutá, Bengala Ocidental

