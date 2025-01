Lista completa de eventos do calendário de badminton 2025

Os shuttlers indianos gostariam de ter um bom desempenho neste calendário de badminton.

Após a temporada de 2024, a caravana do badminton se concentrará na temporada de 2025. Este ano a pressão será menor em relação ao ano passado, que foi o Ano Olímpico. No entanto, o foco estará no Campeonato Mundial, onde os shuttles indianos conquistaram medalhas em todas as edições desde 2011. O shuttle tentará continuar a tradição em 2025.

Como no ano passado, a temporada de 2025 começará com o Aberto da Malásia, seguido pelo Aberto da Índia. Os fãs ficarão entusiasmados em ver os melhores arremessadores nos dois torneios de prestígio no início da temporada. Um campeonato continental para equipes mistas será realizado em fevereiro em preparação para a Copa Sudirman.

Depois temos o nosso torneio mais antigo e prestigiado, o All England Open, em março. Depois disso, terá início o campeonato continental individual. Retornaremos então para a etapa asiática antes do início da etapa pan-americana em julho e agosto.

Em agosto, o torneio mais importante do ano, o Campeonato Mundial, será realizado na França. Teremos também alguns torneios Super 100 seguidos pelo Campeonato Mundial Júnior realizado na Índia.

Em outubro teremos dois torneios europeus principais: o Aberto da França e o Aberto da Dinamarca. O torneio terminará com as finais do World Tour, onde os oito melhores arremessadores serão classificados com base em seu desempenho no World Tour.

Sim. Não Data Torneio Nível Localização 1 7 a 12 de janeiro Aberto da Malásia 2025 Super 1000 Kuala Lumpur, Malásia 2 14 a 19 de janeiro Aberto da Índia 2025 Super 750 Nova Deli, Índia 3 21 a 26 de janeiro Professores Indonésios 2025 Super 500 Jacarta, Indonésia 4 28 de janeiro a 2 de fevereiro Masters da Tailândia 2025 Super 300 Banguecoque, Tailândia 5 10 a 12 de fevereiro Campeonato Oceana de Equipes Mistas 2025 Campeonatos Continentais por Equipes Auckland, Nova Zelândia 6 10 a 13 de fevereiro Campeonato Africano de Equipas Mistas 2025 Campeonatos Continentais por Equipes Douala, Camarões 7 11 a 16 de fevereiro Campeonato Asiático de Badminton por Equipes Mistas de 2025 Campeonatos Continentais por Equipes Qingdao, China 8 12 a 16 de fevereiro Campeonato Europeu de Equipes Mistas de Badminton 2025 Campeonatos Continentais por Equipes Lódz, Polônia 9 13 a 16 de fevereiro Campeonato Individual Oceana 2025 Campeonatos continentais individuais Auckland, Nova Zelândia 10 13 a 16 de fevereiro Copa Pan-Americana Campeonatos continentais individuais Aguascalientes, México 11 14 a 16 de fevereiro Campeonatos Individuais Africanos Campeonatos continentais individuais Douala, Camarões 12 25 de fevereiro a 2 de março Aberto da Alemanha 2025 Super 300 Mülheim, Alemanha 13 4 a 9 de março Masters de Orleans 2025 Super 300 Orleães, França 14 11 a 16 de março Campeonato Aberto de Badminton da Inglaterra de 2025 Super 1000 Birmingham, Inglaterra 15 11 a 16 de março Professores da China 2025 Super 100 Ruichang, China 16 18 a 23 de março Aberto da Suíça 2025 Super 300 Basileia, Suíça 17 8 a 13 de abril Campeonato Asiático de Badminton campeonatos continentais confirmar 18 8 a 13 de abril Campeonato Europeu 2025 campeonatos continentais Saarbrücken, Alemanha 19 27 de abril a 4 de maio Copa Sudirman Torneio de equipes Xiamen, China 20 6 a 11 de maio Aberto de Taipei Super 300 Taipé, Taipé Chinês 21 13 a 18 de maio Aberto da Tailândia 2025 Super 500 Banguecoque, Tailândia 22 29 a 25 de maio Professores da Malásia 2025 Super 500 Kuala Lumpur, Malásia 23 27 de maio a 1º de junho Aberto de Singapura 2025 Super 750 Cingapura 24 3 a 8 de junho Aberto da Indonésia 2025 Super 1000 Jacarta, Indonésia 25 24 a 29 de junho Aberto dos EUA 2025 Super 300 Tuberculose, EUA 26 1 a 6 de julho Aberto do Canadá 2025 Super 500 Calgary, Canadá 27 15 a 20 de julho Aberto do Japão 2025 Super 750 Tóquio, Japão 28 22 a 27 de julho Aberto da China 2025 Super 1000 Changzhou, China 29 29 de julho – 3 de agosto Aberto de Macau 2025 Super 300 Macau 30 25 a 31 de agosto Campeonato Mundial 2025 Torneio Individual Paris, França 31 2 a 7 de setembro Mestres da China Super 100 Baoji, China 32 9 a 14 de setembro Aberto de Hong Kong 2025 Super 500 Hong Kong 33 16 a 21 de setembro Professores da China 2025 Super 750 Shenzhen, China 34 16 a 21 de setembro Professores Indonésios I Super 100 A definir, Indonésia 35 23 a 28 de setembro Mestres de Kaohsiung 2025 Super 100 Kaohsiung, Taipé Chinês 36 23 a 28 de setembro Aberto da Coreia 2025 Super 500 Seul, Coreia 37 6 a 11 de outubro Campeonato Mundial Juvenil de Equipes Mistas 2025 Torneio de equipes juvenis da 1ª série Guwahati, Assam, Índia 38 7 a 12 de outubro Aberto do Ártico 2025 Super 500 Vantaa, Finlândia 39 13 a 19 de outubro Campeonato Mundial Júnior 2025 Torneio Júnior 1ª série Guwahati, Assam, Índia 40 14 a 19 de outubro Aberto da Dinamarca 2025 Super 750 Odense, Dinamarca 41 14 a 19 de outubro Aberto da Malásia Super 100 Kuala Lumpur, Malásia 42 21 a 26 de outubro Mestrado Indonésio II Super 100 Tuberculose, Indonésia 43 21 a 26 de outubro Aberto da França Super 750 Cesson-Sévigné, França 44 28 de outubro – 2 de novembro Hylo Open 2025 Super 300 Saarbrücken, Alemanha 45 4 a 9 de novembro Masters da Coreia 2025 Super 300 Gwangju, Coreia do Sul 46 11 a 16 de novembro Masters do Japão 2025 Super 500 Kumamoto, Japão 47 18 a 23 de novembro Aberto da Austrália Super 300 Sidney, Índia 48 25 a 31 de novembro Syed Modi Índia Internacional 2025 Super 300 Lucknow, Índia 49 2 a 7 de dezembro Mestres de Guwahati 2025 Super 100 Bandeira indiana 50 9 a 14 de dezembro Professores Odisha 2025 Super 100 Orissa, Índia 51 11 a 15 de dezembro Finais do Tour Mundial 2025 Finais do Tour Mundial do HSBC Hangzhou, China

