Lista completa de eventos do Calendário Nacional de Atletismo da Índia 2025

O calendário nacional do atletismo indiano começará com o Campeonato Nacional de Cross-Country.

A Federação de Atletismo da Índia (AFI) divulgou a lista de eventos nacionais para a temporada de 2025. Enquanto o país se candidata para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 2036, os atletas tentarão quebrar seus recordes.

O calendário nacional apresenta vários eventos de atletismo, incluindo a Competição Aberta da Índia, Campeonatos Nacionais de Cross-Country, Grande Prêmio, Encontros de Atletismo Aberto da Índia, Campeonatos Nacionais de Atletismo Aberto e eventos notáveis ​​​​de atletismo de longa distância, como a Maratona Nacional. Vedanta Delhi Meia Maratona e Tata Steel World 25K.

Leia também: Lista completa de eventos do calendário de atletismo de 2025

No entanto, o evento que deverá atrair muita atenção em 2025 não é outro senão o primeiro Aberto da Índia, pois será a estreia da Índia sediando o World Athletics Continental Tour – competição nível Bronze. Em particular, o curso está dividido em quatro níveis: Ouro, Prata, Bronze e Desafiante.

Além disso, a competição será realizada em Bhubaneswar, Odisha, que também atrairá atletas de diversas nações além da Índia.

O calendário nacional de atletismo da Índia começará com o Campeonato Nacional de Cross-Country, começando em 12 de janeiro no Army Golf Course, Meerut, Uttar Pradesh. Os eventos nacionais culminarão com o prestigiado evento Tata Steel World 25K, agendado para 21 de dezembro.

Dito isto, vamos dar uma olhada no calendário nacional de atletismo da Índia para o ano de 2025.

Calendário Nacional de Atletismo da Índia 2025:

Data Evento Evento 12 de janeiro 59.º Campeonato Nacional de Cross Country 2025 Utar Pradesh Fevereiro (a anunciar) XX Encontro Nacional Interdistrital de Atletismo Juvenil Hyderabad 23 de fevereiro Maratona Nacional Nova Deli 18 a 20 de março XX Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo 2025 Patna, Bihar 20 de março 4ª Competição de Arremesso do Aberto da Índia de 2025 Academia Reliance, Mumbai 22 de março 4ª Competição Aberta de Salto da Índia 2025 Fundação Anju Bobby, Bengaluru 24 de março Sexta competição do Indian Open 400 m 2025 Trivandrum, Querala 28 de março Grande Prêmio da Índia 1 2025 Bengaluru 1º de abril Encontros Abertos de Atletismo Indiano Sangrur, Punjab 5 de abril Encontros Abertos de Atletismo Indiano Ahmedabad, Gujarate 10 de abril Encontros Abertos de Atletismo Indiano rancho 15 de abril Encontros Abertos de Atletismo Indiano Chennai, Tamil Nadu 19 de abril 12ª Competição de Marcha Aberta da Índia 2025 Chandigarh 21 de abril Encontros Abertos de Atletismo Indiano Chennai, Tamil Nadu 21 a 24 de abril 28º Campeonato Nacional Sênior de Atletismo da Federação 2025 Panchkula, Haryana 27 de abril Corrida Mundial TCS 10K Bengaluru 30 de abril 2º Carnaval Nacional de Revezamento Aberto 2025 Chandigarh 10 a 11 de maio Revezamentos Mundiais de Atletismo 2025 Porcelana 17 de maio Grande Prêmio da Índia 2 2025 Trivandrum, Querala 27 a 29 de maio XXIII Campeonato Nacional de Atletismo da Federação Juvenil 2025 Bhopal, Madhya Pradesh 27 de maio Campeonato Asiático 2025 Coréia 10 a 25 de junho Campeonatos Estaduais Sênior (Janela de Encontro Estadual) Diversos 12 de julho Encontros Abertos de Atletismo Indiano Pune (ASI), Maharastra 19 de julho Encontros Abertos de Atletismo Indiano Patna, Bihar 27 de julho Encontros Abertos de Atletismo Indiano Himachal Pradesh 28 de julho Encontros Abertos de Atletismo Indiano Bengaluru 7 de agosto IV Competição Nacional do Dia do Dardo Todos os estados 10 de agosto 1º Tour Continental Indiano de Atletismo Open Mundial Nível Bronze Bhubaneswar, Orissa 20 a 24 de agosto 64º Campeonato Nacional Interestadual de Atletismo Sênior 2025 Chennai, Tamil Nadu 9 a 11 de setembro Campeonato Juvenil de Atletismo da Zona Sul 2025 Pondicherry 13 a 21 de setembro Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 Tóquio, Japão 14 a 16 de setembro Campeonato Júnior de Atletismo Zona Norte 2025 Utar Pradesh 18 a 20 de setembro Campeonato Júnior de Atletismo da Zona Oeste 2025 Bhopal, Madhya Pradesh 22 a 24 de setembro Campeonato Juvenil de Atletismo da Zona Leste 2025 Ranchi, Jharkhand 27 a 30 de setembro 64º Campeonato Nacional Aberto de Atletismo 2025 Pune/Bengalore 2 a 4 de outubro Quinta Competição de Atletismo do Open da Índia Sub-23 2025 Hanumankonda, Warangal 10 a 14 de outubro 40º Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo 2025 Bhubaneswar, Orissa 12 de outubro Meia Maratona Vedanta Delhi Nova Deli 21 de dezembro Copa do Mundo de Aço Tata 25K Calcutá, Bengala Ocidental

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama