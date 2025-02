Lista completa de eventos dos quais o dardo poderia participar

O ‘garoto dourado’ da Índia Neeraj Chopra trouxe mais alegria nos jogos de Paris de 2024, trazendo para casa uma medalha de prata.

O sentimento de dardo da Índia e o medalhista olímpico de dois horários, Neeraj Chopra está se preparando para a temporada de 2025, com grandes competições alinhadas em todo o mundo. Como um dos principais atletas do mundo, seu calendário para o ano é uma mistura de competições internacionais, incluindo campeonatos mundiais de atletismo, eventos da National Diamond League e testes.

1. Campeonatos Mundiais de Athletics

O destaque da temporada de 2025 de Neeraj Chopra será o campeonato mundial de atletismo que acontecerá em Tóquio, Japão, de 13 a 21 de setembro. Entrando como campeão de defensores no tiro de dardo masculino, Neeraj procurará manter seu título contra os melhores arremessadores do mundo.

2. Tour Continental World Athletics – Javelin Meet

Saudável pelo atletismo mundial e apoiado pela Federação de Atletismo da Índia (AFI), este encontro está sendo projetado para adicionar o acessório anual de atletismo mundial com potencial para expandir para uma reunião completa do atletismo no futuro.

Organizado em colaboração com Neeraj Chopra e JSW, isso marca um momento histórico, já que alguns dos arremessadores de dardos masculinos e femininos de alto escalão competirão na Índia pela primeira vez em maio de 2025. A data e o local exatos ainda não foram concluídos.

3. Tour continental do nível de bronze de atletismo do mundo aberto indiano

O atletismo inaugural de bronze Bronze Intlegates Tour será realizado em Bhubaneswar em 10 de agosto. Este evento, considerado uma reunião internacional de segundo nível após a prestigiada Liga de Diamantes, contará com Neeraj Chopra como a principal atração.

4. Campanha da Diamond League

O Neeraj deve ser um participante importante da série Diamond League que fornecerá importantes exposições e competição contra atletas de elite. As competições de alta intensidade servirão como uma preparação vital para os campeonatos mundiais.

O calendário tentativo da Neeraj Diamond League deve começar em 2025 em 16 de maio em Doha, seguido por Paris em 20 de junho. Após algumas férias de verão, ele irá para o campo na Silésia em 16 de agosto e depois irá para Bruxelas em 22 de agosto. A temporada culminará nas prestigiadas finais da Diamond League em Zurique, que está programada para 27 a 28 de agosto.

5. Eventos em nacionais

Juntamente com sua participação em eventos globais, Neeraj também deve competir no circuito doméstico, que inclui as competições de lançamentos e saltos do Aberto da Índia em março, seguido pelo Grande Prêmio 1 da Índia em Bengaluru e o Grande Prêmio da Índia em Thirvananthapuram programado em março e pode respectivamente. .

Neeraj também deve competir no campeonato nacional de atletismo de interesse nacional em agosto, antes de terminar seu calendário nacional no campeonato nacional de atletismo do Open Open em setembro.

No entanto, dada a sua classificação atual e o fato de muitas dessas reuniões servem como evidência para competições internacionais, sua participação não é garantida e dependerá de sua forma e decisões estratégicas que levam a essas competições.

O calendário provisório da competição de 2025 de Neeraj Chopra destaca os principais eventos internacionais nos quais se espera participar:

Evento Data Localização Encontro de Javelin da turnê continental de atletismo mundial Maio (TBA) Índia (TBA) Tour Indian Open World World Athletics Continental Bronze Level 10 de agosto Bhubaneswar, Índia Diamond League – Doha 16 de maio Doha, Catar Diamond League – Paris 20 de junho Paris, França Diamond League – Silesia 16 de agosto Silésia, Polônia Diamond League – Bruxelas 22 de agosto Bruxelas, Bélgica Diamond League – Zurique 27-28 de agosto Zurique, Suíça Campeonato Mundial de Athletics 13-21 de setembro Tóquio, Japão

