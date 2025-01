Lista completa de jogadores individuais para defender o título do Aberto da Austrália

Novak Djokovic é o único jogador masculino a alcançar uma multidão de três.

O Australian Open é um torneio de tênis esportivo de raquete de janeiro de 1988 e foi o primeiro entre as quatro competições de Grand Slam desde 1987.

O Aberto da Austrália era anteriormente conhecido como Campeonato da Austrália (Austrália e Nova Zelândia) em 1905. Historicamente, os principais tenistas não compareceram à competição devido ao seu isolamento geográfico. No entanto, desde 1924, tornou -se um dos principais torneios de tênis e começou a ser chamado de campeonato australiano.

O torneio é o primeiro Grand Slam do ano, que destruiu os registros ano após ano, com os melhores nomes da fraternidade de tênis em Melbourne Park. Lar de três dos melhores tribunais do mundo: Rod Laver Arena, Margaret Court e John Cain Arena, a competição também é chamada de ‘Happy Slam’.

O evento Marquesina sempre oferece aos atletas a oportunidade de ouro para os jogadores iniciarem a nova temporada em um máximo. O jogador mais bem -sucedido da época aberto no piso australiano é Novak Djokovic, com 10 títulos baixos. Para femininos, Serena Williams lidera o rebanho com sete troféus.

Ganhar um Grand Slam eleva um atleta a um pedestal, pois é uma das maiores conquistas para um atleta. No entanto, ganhar uma especialização e retornar para defender seu título, coloca você entre os grandes nomes do jogo.

Djokovic é o único jogador masculino na história do evento que venceu o Aberto da Austrália em três casos consecutivos. Além disso, o sérvio defendeu seu título duas vezes, enquanto Roger Federer é o único outro atleta que defendeu seu título do Aberto da Austrália duas vezes.

Apenas cinco jogadoras individuais alcançaram o marco estranho de uma multidão de três multidões, o que significa três títulos consecutivos em Melbourne Park. Esta lista de elite consiste em Margaret Court, Evonne Golagong, Monica Seles, Steffi Graf e Martina Hingis. Aryna Sabalenka parecia ser a nova participante, mas perdeu a final do Aberto da Austrália 2025 contra o Madison Keys.

Curiosamente, alguns dos melhores jogadores não fazem parte desta lista exclusiva. Os gostos de Pete Sampras, Rafael Nadal, Boris Becker, Stan Wawrinka, Chris Evert, Martina Navratilova e Maria Sharapova não encontraram um lugar, sublinhando o imenso desafio de não apenas ganhar um campeonato, mas também para replicar seu heróico para alcançá -lo novamente novamente .

Nessa nota, vamos dar uma olhada na lista completa de jogadores individuais para homens e mulheres que defenderam com sucesso seu título do Aberto da Austrália.

Campeões de singles masculinos da Australian Open que defenderam seu título

ANO Campeão PAÍS 1971-72 Ken Rosewall Austrália (DE) 1978-79 Guillermo Vilas Argentina (Arg) 1981-82 Johan Kriek África do Sul (RSA)/ América (EUA) 1983-84 Mats Wilander Suécia (SWE) 1985 Stefan Edberg Suécia (SWE) 1986 Não há torneio devido a uma mudança de data 1987 Stefan Edberg Suécia (SWE) 1989-90 Ivan Lendl Tchecoslováquia (TCH) 1992-93 Jim Courier América (Estados Unidos) 2000-01 Outro Agosi América (Estados Unidos) 2006-07, 2017-18 Roger Federer Suíça (SUI) 2011-13, 2015-16, 2019-21 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2024-25 Jannik Sinner Itália (ITA)

Campeões de singles femininos da Australian Open que defenderam seu título

ANO Campeão PAÍS 1969-71 Margaret Court Austrália (DE) 1974-76 Evonne Golagong Austrália (DE) 1988-90 Steffi Graf Alemanha ocidental (FRG) 1991-93 Monica Seles Iugoslávia (corrida) 1997-99 Martina Hestle Suíça (SUI) 2001-02 Jennifer Christian América (Estados Unidos) 2009-10 Serena Williams América (Estados Unidos) 2012-13 Victoria Azarenka Bielorrússia (BLR) 2023-24 Aryna Sabalenka Bielorrússia (BLR)

