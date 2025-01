Lista completa de jogadores que desistiram do Malaysia Open 2025

A sensação da Malásia, Lee Zii Jia, perde o torneio local.

A principal estrela do badminton da Malásia, Lee Zii Jia, lidera um contingente considerável que não comparecerá ao Aberto da Malásia de 2025, que começa em 9 de janeiro na Arena Axiata, em Kuala Lumpur.

Lee, cuja desistência de última hora se deve a uma lesão no tornozelo, demitiu-se de Wong Tat Meng, seu treinador por 18 meses, em dezembro de 2024. A parceria foi fundamental para a conquista de diversos títulos e uma medalha de bronze olímpica.

A estrela japonesa de simples femininas Akane Yamaguchi lidera as desistências femininas, enquanto a dupla japonesa de duplas masculinas Takuro Hoki e Yugo Kobayashi é eliminada.

As duplas indonésias de Bagas e Leo rolam, Carnando e Muhammad Shohibul defendem para sair. O torneio de US$ 1,5 milhão, que paga US$ 120 mil aos campeões individuais, teve vários saques em todas as cinco categorias.

No individual feminino, as candidatas olímpicas Line Hojmark Kjaertefeldt, Supanida Katethong e Michelle Li desistiram. O evento de duplas mistas perdeu a dupla tailandesa Supak Jomkoh e Sapsiree Taerattanachai.

A ausência de Lee Zii Jia deixa Leong Jun Hao como o único representante da Malásia no individual masculino, num evento em que nenhum jogador local conseguiu vencer desde a vitória de Lee Chong Wei em 2018.

Apesar das desistências, o torneio aproveita seu poder de estrela no número um do mundo, Viktor Axelsen, e no chinês Shi Yuqi, que liderará a categoria individual masculina.

No que diz respeito à Índia, haverá um forte contingente indiano, incluindo HS Prannoy, que regressa depois de estar ausente desde os Jogos Olímpicos de Paris, e o jovem Lakshya Sen, que acaba de vencer no Syed Modi International. .

Lista de jogadores que desistiram do BWF Malaysia Open 2025

solteiros masculinos

Lee Zii Jia

Ygor Coelho

Garoto Aura Dwi Wardoyo

Jonathan Matias

solteiros femininos

Juliana Viana Vieira

Sâmia Lima

Catarina Choi

Linha Højmark Kjaersfeldt

Supanida Katethong

Yvonne Li

Akane Yamaguchi

Michelle Li

duplas masculinas

Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Ethan Van Leeuwen/Callum Hemming

Izak Batalha/Matheus Voigt

Davi Silva/Fabrício Farías

Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Ty Alexander Lindeman/Kevin Lee

Youcef Sabri Medel/Koceila Mammeri

Choong Hon Jian/Muhammad Haikal

duplas femininas

Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong

Sania Lima/Juliana Viana Vieira

Jaqueline Lima/Sâmia Lima

Catherine Choi/Jacqueline Cheung

Kie Nakanishi/Rin Iwanaga

Kokona Ishikawa/Mio Konegawa

Chloé Coney/Estelle Van Leuwen

Duplas mistas

Pakkapon Teeraratsakul/Phataimas Muenwong

Supak Jomkoh/Sapsiree Taerattanachai

Ethan Van Leeuwen/Chloe Coney

Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki

Davi Silva/Sânia Lima

Fabrício Farías/Jaqueline Lima

Ty Alexander Lindeman/Jacqueline Cheung

Koceila Mammeri/Tanina Violette Mammeri

