Lista completa de vencedores do título de singles masculinos na era aberta

Novak Djokovic venceu o torneio de tênis na maioria das vezes.

O Australian Open é um torneio de tênis esportivo de raquete Januario a partir de 1988, e foi o primeiro entre as quatro competições de Grand Slam desde 1987.

O Aberto da Austrália era conhecido como Campeonato da Austrália (Austrália e Nova Zelândia) em 1905. Historicamente, os principais tenistas não compareceram à competição devido ao seu isolamento geográfico. No entanto, em 1924, tornou -se um dos principais torneios de tênis (designado pela Federação Internacional de Tênis). Como as autoridades do tênis da Nova Zelândia anunciaram suas responsabilidades no torneio em 1927, era conhecido como o Campeonato Australiano.

As regras masculinas individuais mudaram várias vezes desde a primeira edição. No entanto, este evento sempre foi disputado em um formato nocaute, e todos os jogos são os melhores sets, exceto em 1970, 1973 e 1974, quando a rodada de abertura foi a melhor de três sets, e em 1982, quando a terceira e a quarta rodadas foram os melhores conjuntos de três.

Leia também: Aberto da Austrália: Lista completa de vencedores

Desde 1905, todos os conjuntos foram concluídos no formato de vantagem. O tie-break dos melhores pontos da morte da morte foi estabelecido em 1971 e foi usado nos quatro primeiros sets, exceto em 1980 a 1982, quando o tie-break também foi disputado nos quinto sets.

A era aberta começou em 1968, quando os torneios do Grand Slam concordaram em permitir que os jogadores profissionais e fãs competissem entre si. No entanto, antes de 1968, apenas os fãs podiam competir em torneios de Grand Slam e outros eventos organizados ou sancionados pela ITF como a Copa Davis.

Com a incorporação de tenistas profissionais em 1969, a competição entrou na era aberta, na qual Novak Djokovic (2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021) tem o registro do maior número de títulos com nove. Além disso, Djokovic tem o registro dos títulos abertos mais consecutivos, com três (2011–2013 e 2019-2021). Durante a era aberta, Rosewall venceu sem desistir em 1971, e Federer venceu sem cair um set em 2007.

Leia também: Aberto da Austrália: Lista de vencedores de títulos únicos femininos

Lista completa de campeões de solteiros para homens australianos abertos

ANO Campeão PAÍS 1969 Barra de barra Austrália (DE) 1970 Arthur Ashe América (Estados Unidos) 1971 Ken Rosewall Austrália (DE) 1972 Ken Rosewall Austrália (DE) 1973 John Newcombe Austrália (DE) 1974 Jimmy Connors América (Estados Unidos) 1975 John Newcombe Austrália (DE) 1976 Mark Edmondson Austrália (DE) 1977 Roscoe Tanner América (Estados Unidos) 1976 Gerulativos Vive América (Estados Unidos) 1978 Guillermo Vilas Argentina (Arg) 1979 Guillermo Vilas Argentina (Arg) 1980 Professor de Brian América (Estados Unidos) 1981 Johan Kriek África do Sul (RSA) 1982 Johan Kriek América (Estados Unidos) 1983 Mats Wilander Suécia (SWE) 1984 Mats Wilander Suécia (SWE) 1985 Stefan Edberg Suécia (SWE) 1986 Não há torneio devido a uma mudança de data 1987 Stefan Edberg Suécia (SWE) 1988 Mats Wilander Suécia (SWE) 1989 Ivan Lendl Tchecoslováquia (TCH) 1990 Ivan Lendl Tchecoslováquia (TCH) 1991 Boris Becker Alemanha (GER) 1992 Jim Courier América (Estados Unidos) 1993 Jim Courier América (Estados Unidos) 1994 Pete Sampras América (Estados Unidos) 1995 Outro Agosi América (Estados Unidos) 1996 Boris Becker Alemanha (GER) 1997 Pete Sampras América (Estados Unidos) 1998 Tempos de cartão República Tcheca (junho) 1999 Yevgeny Kafelnikov Rússia (RUS) 2000 Outro Agosi América (Estados Unidos) 2001 Outro Agosi América (Estados Unidos) 2002 Thomas Johansson Suécia (SWE) 2003 Outro Agosi América (Estados Unidos) 2004 Roger Federer Suíça (SUI) 2005 Safin Marath Rússia (RUS) 2006 Roger Federer Suíça (SUI) 2007 Roger Federer Suíça (SUI) 2008 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2009 Rafael Nadal Espanha (ESP) 2010 Roger Federer Suíça (SUI) 2011 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2012 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2013 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2014 Stan Wawrinka Suíça (SUI) 2015 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2016 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2017 Roger Federer Suíça (SUI) 2018 Roger Federer Suíça (SUI) 2019 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2020 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2021 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2022 Rafael Nadal Espanha (ESP) 2023 Novak Djokovic Sérvia (SRB) 2024 Jannik Sinner Itália (ITA) 2025 Jannik Sinner Itália (ITA)

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama