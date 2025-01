Lista completa dos vencedores do título

A Indonésia tem sido a nação mais dominante na história do torneio.

Na dinâmica arena do badminton, o Indian Open se destaca como um palco de destaque onde os melhores shuttlers do mundo mostram seu potencial no circuito BWF. Ao longo dos anos, o torneio testemunhou atuações notáveis, partidas inesquecíveis e a coroação de campeões que marcaram o esporte.

Atraindo a atenção de muitos jogadores importantes em todo o mundo, é uma competição em que os atletas competem por um prêmio significativo de US$ 8,50.000.

O BWF India Open é um dos torneios de badminton de maior prestígio na Ásia e oferece não apenas a oportunidade de competir pelo título, mas também de ganhar pontos cruciais no ranking antes dos Jogos Olímpicos e das finais do BWF World Tour.

O Indian Open é um evento anual de badminton realizado na Índia desde 1973 e é um torneio internacional de badminton BWF World Tour Super 750. Suas três primeiras edições foram designadas como eventos Grand Prix Gold. Em 2011, foi promovido ao torneio BWF Superseries. Desde então, até 2019, foi realizado anualmente no Complexo Esportivo Siri Fort, em Nova Delhi.

A BWF classificou o India Open como um dos sete eventos BWF World Tour Super 500 sob a nova estrutura de eventos da BWF desde 2018. O India Open foi atualizado para um evento BWF World Tour Super 750, começando em 2023.

Em termos históricos, a Indonésia tem o registo mais dominante da história da competição, tendo conquistado 21 títulos. Isso inclui quatro em simples masculinos, dois em simples femininos, cinco em duplas masculinas, quatro em duplas femininas e seis em duplas mistas. China, Japão e Tailândia seguem como o segundo e terceiro países mais bem-sucedidos, com 16 e 10 títulos, respectivamente.

Enquanto a anfitriã Índia conquistou apenas oito títulos, incluindo três em simples masculino, três em simples feminino, um em duplas masculinas e um em duplas mistas, respectivamente.

Lista completa dos vencedores do BWF India Open

Solteiros masculinos

1973 – Svend Pri (Dinamarca)

1979 – Dhany Sartika (Indonésia)

1981 – Prakash Padukone (Índia)

1983 – Morten Frost (Dinamarca)

1985 – Stephen John Baddeley (Inglaterra)

1997 – Heryanto Arbi (Indonésia)

2008 – Boonsak Ponsana (Tailândia)

2009 – Taufik Hidayat (Indonésia)

2010 – Alamsyah Yunus (Indonésia)

2011 – Lee Chong Wei (Malásia)

2012 – Son Wan-ho (Coréia)

2013 – Lee Chong Wei (Malásia)

2014 – Lee Chong Wei (Malásia)

2015 – Srikanth Kidambi (Índia)

2016 – Kento Momota (Japão)

2017 – Viktor Axelsen (Dinamarca)

2018 – Shi Yuqi (China)

2019 – Viktor Axelsen (Dinamarca)

2022 – Lakshya Sen (Índia)

2023 – Kunlavut Vitidsarn (Tailândia)

2024 – Shi Yuqi (China)

Solteiros femininos

1973 – Eva Twedberg (Suécia)

1979 – Maria Francisca (Indonésia)

1981 – Zheng Yuli (China)

1983 – Yoo Sang-hee (Coréia)

1985 – Helen Troke (Inglaterra)

1997 – Cindana Hartono Kusuma (Indonésia)

2008 – Zhou MI (Hong Kong)

2009 – Pi Hongyan (França)

2010 – Saina Nehwal (Índia)

2011 – Porntip Buranaprasertsuk (Tailândia)

2012 – Li Xuerui (China)

2013 – Ratchanok Intanon (Tailândia)

2014 – Wang Shixian (China)

2015 – Saina Nehwal (Índia)

2016 – Ratchanok Intanon (Tailândia)

2017 – PV Sindhu (Índia)

2018 – Beiwen Zhang (Estados Unidos)

2019 – Ratchanok Intanon (Tailândia)

2022 – Roupas Ongbamrungphan (Tailândia)

2023 – An Se Young (Coréia)

2024 – Tai Tzu Ying (Taipei)

Duplas masculinas

1973: Elliot Stuart/Derek Talbot (Inglaterra)

1979 – Rudy Heryanto/Hariamanto Kartono (Indonésia)

1981 – Stefan Karlsson/Thomas Kihlström (Suécia)

1983 – Jesper Helledie/Jens Peter Nierhoff (Dinamarca)

1985 – Kim Moon-soo/Park Joo-bong (Coréia)

1997 – Ade Lukas/Ade Sutrisna (Indonésia)

2008 – Guo Zhendong/Xie Zhongbo (China)

2009 – Choong Tan Fook/Lee Wan Wah (Malásia)

2010 – Mohd Zakry Abdul Latif/Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari (Malásia)

2011 – Hirokatsu Hashimoto/Noriyasu Hirata (Japão)

2012 – Bodin Isara/Maneepong Jongjit (Tailândia)

2013 – Liu Xiaolong/Qiu Zihan (China)

2014 – Mathias Boe/Carsten Mogensen (Dinamarca)

2015 – Chai Biao/Hong Wei (China)

2016 – Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonésia)

2017 – Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonésia)

2018 – Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonésia)

2019 – Lee Yang/Wang Chi-lin (Taipé Chinês)

2022 – Satwiksairraj Rankireddy/Chirag Shetty (Índia)

2023 – Liang Weikeng/Wang Cheng (China)

2024 – Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Coreia do Sul)

duplas femininas

1973 – Eva Twedberg/Joke van Beusekom (Suécia/Holanda)

1979 – Ivana Lie/Maria Fransisca (Indonésia)

1981 – Nora Perry/Jane Webster (Inglaterra)

1983 – Kim Yun-ja/Yoo Sang-hee (Coréia)

1985 – Hwang Sun-Ai/Kang Haeng-suk (Coreia)

1997 – Etty Tantri/Cynthia Tuwankotta (Indonésia)

2008 – Cheng Wen-hsing/Chien Yu-chin (Taipé Chinês)

2009 – Ma Jin/Wang Xiaoli (China)

2010 – Shinta Mulia Sari/Yao Lei (Singapura)

2011 – Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna (Japão)

2012 – Jung Kyung-eun/Kim Ha-na (Coréia)

2013 – Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna (Japão)

2014 – Tang Yuanting/Yu Yang (China)

2015 – Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Japão)

2016 – Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Japão)

2017 – Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Japão)

2018 – Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonésia)

2019 – Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonésia)

2022 – Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Tailândia)

2023 – Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Japão)

2024 – Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Japão)

Duplas Mistas

1973 – Eva Twedberg/Elliot Stuart (Suécia/Inglaterra)

1979 – Hariamanto Kartono/Maria Fransisca (Indonésia)

1981 – Nora Perry/Ray Stevens (Inglaterra)

1983 – Sem competição

1985 – Steve Baddeley/Gillian Gowers (Inglaterra)

1997 – Imam Tohari/Emma Ermawati (Indonésia)

2008 – He Hanbin/Yu Yang (China)

2009 – Flandi Limpele/Vita Marissa (Indonésia)

2010 – Valiyaveetil Diju/Jwala Gutta (Índia)

2011 – Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonésia)

2012 – Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonésia)

2013 – Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonésia)

2014 – Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen (Dinamarca)

2015 – LIU Cheng/Bao Yixin (China)

2016 – Lu Kai/Huang Yaqiong (China)

2017 – Lu Kai/Huang Yaqiong (China)

2018 – Mathias Christiansen/ Christinna Pedersen (Dinamarca)

2019 – Wang Yiju/Huang Dongping (China)

2022 – Terry Hee /Tan Wei Han (Singapura)

2023 – Yuta Watanabe/ Arisa Higashino (Japão)

2024 – Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Tailândia)

