Lista completa dos vencedores do título

Carlos Alcaraz é o campeão mais jovem do rio aberto.

Todo mês de fevereiro, uma luta pelo domínio da quadra de argila acontece no piso vermelho do Rio de Janeiro. O Open River, que Clarocina, é o único evento ATP 500 na América do Sul e a única parada do Brasil ATP Tour desde 2020. River organizou competições notáveis ​​como o Janeiro International River (1947-1967) e o Janeiro Open River (1989 -1990) antes do início deste torneio.

O Open River começou em 2014, com Rafael Nadal conquistando o primeiro título. David Ferrer, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Cristian Garin e Carlos Alcaraz continuaram como campeões. Alcaraz tornou -se o vencedor do ATP 500 mais jovem em 2022. O torneio costumava apresentar um empate feminino, mas parou depois de 2016, com as mulheres húngaras abertas.

Os organizadores estavam pensando em mudar o torneio para os tribunais difíceis do centro olímpico de tênis para atrair os melhores jogadores como Novak Djokovic e Roger Federer. No entanto, ele descartou qualquer opção para mudar a superfície, mantendo o caráter único do torneio.

O torneio é comemorado no Jockey Club Braziliro, que tem oito tribunais de barro e um estádio que pode sentar -se em 6.200 pessoas. Em resumo, essa configuração fornece um cenário vibrante no qual jogadores novos e experientes competem entre si.

Open River: Lista de vencedores

Solteiros para homens

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2014 Rafael Nadal Alexandr Dolgolov 6–3, 7–6 (7–3) 2015 David Ferrer Fabio Fognini 6–2, 6–3 2016 Pablo Cuevas Guido Pella 6–4, 6–7 (5–7), 6–4 2017 Dominic Thiem Pablo Carreño Busta 7–5, 6–4 2018 Diego Schwartzman Fernando Verdasco 6–2, 6–3 2019 Laslo Djere Felix Auger-AiasSime 6–3, 7–5 2020 Cristian Garín Gianluca Flaco 7–6 (7–3), 7–5 2021 Não é mantido (Covid-19) – – 2022 Carlos Alcaraz Diego Schwartzman 6–4, 6–2 2023 Cameron Norrie Carlos Alcaraz 5–7, 6–4, 7–5 2024 Sebastian Baez Mariano Navone 6–2, 6–1

Duplas masculinas

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2014 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah David Marrero / Marcelo Melo 6–4, 6–2 2015 Martin Klizan / Philipp Oswald Pablo Andujar / Oliver Marach 7–6 (7–3), 6–4 2016 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah Pablo Carreno Busta / David Marrero 7–6 (7–5), 6–1 2017 Pablo Carreno Busta / Pablo Cuevas Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 6–4, 5–7, (10–8) 2018 David Marrero / Fernando Verdasco Nikola Mektic / Alexander Peya 5–7, 7–5, (10–8) 2019 Máximo Gonzalez / Nicolás Jarry Thomaz Bellucci / Rogerio Dutra Silva 6–7 (3–7), 6–3, (10–7) 2020 Marcel Granollers / Horacio Zeballos Salvatore Caruso / Federico Gaio 6–4, 5–7, (10–7) 2021 Não é mantido (Covid-19) – – 2022 Simone Bolelli / Fabio Fognini Jamie Murray / Bruno Soares 7–5, 6–7 (2–7), (10–6) 2023 Máximo Gonzalez / Andrés Molteni Juan Sebastián Cabal / Marcelo Melo 6–1, 7–6 (7–3) 2024 Nicolas Barrientos / Rafael Matos Alexander Erler / Lucas Meedler 6–4, 6–3

Solteiros de mulheres

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2014 Kurumi Nara Clara Bakopalova 6–1, 4–6, 6–1 2015 Sara Errani Anna Karolina Schmiedlova 7–6 (7–2), 6–1 2016 Francesca Schiavone Shelby Rogers 2–6, 6–2, 6–2

Duplas femininas

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2014 Irina-Camelia Beguu / Maria Irigoyen Johanna Larsson / Chanelle Scheepers 6–2, 6–0 2015 Ysaline Bonaventure / Rebecca Peterson Irina-Camelia Beguu / Maria Irigoyen 3–0, ret. 2016 Veronica Cepede Royg / Maria Irigoyen Tara Moore / Conny Perrin 6–1, 7–6 (7–5)

