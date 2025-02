Nenhum indiano venceu este torneio

A Tailândia Masters é um torneio anual internacional de Bádminton que começou em 2016. Ele foi lançado para homenagear a princesa Sirivannavari, um ex -jogador de badminton e membro da família real tailandesa. O torneio faz parte da BWF World Tour Super 300 Series, que substituiu o nível de ouro do Grande Prêmio em 2018.

A primeira edição do torneio foi realizada em Bangkok e ofereceu um prêmio total de US $ 120.000. O dinheiro do prêmio aumentou para US $ 150.000 em 2018 e US $ 210.000 em 2024. O torneio é organizado pela Associação Bádminton da Tailândia sob a sanção da Federação Mundial de Bádminton (BWF).

Lista completa dos vencedores do título no BWF Thailand Masters

Solteiros para homens

2016: Lee Hyun III

2017: Tommy Sugiarto

2018: Tommy Sugiarto

2019: Loh Kean Yew

2020: KA Long Angus

2023: Lin Chun-Yi

2024: Chou Tien Chen

2025: Jason Teh

Solteiros de mulheres

2016: Ratchanok Intanon

2017: Ungbawrungphan’s por

2018: Nitchaon Jindopol

2019: Fitriani

2020: Akane Yamaguchi

2023: Zhang yi homem

2024: Aya Ohori

2025: Pornpawee Chohuwong

Duplas masculinas

2016: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

2017: Huang Kixiang/Wang Yilyu

2018: tinn isriyanet/kittisak namdash

2019: Goh V Shem/Tan Wee Kiong

2020: og yow sin/tobe

2023: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

2024: ele ji ting/ren xiang yu

2025: Buin seu você/SEO Seung-jae

Duplas femininas

2016: Tian Qing/Zhao Yunlei

2017: Chenqing Chen/Jia Yifan

2018: Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai

2019: supajirakul/sapsiereee Tarattanachai putita

2020: Chenqing Chen/Jia Yifan

2023: Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard

2024: Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard

2025: Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Duplas mistas

2016: Chen Qing Chen/Zheng Siwei

2017: Zhang Nan/Li Yinhui

2018: Chan Peng Soon/Goh Liu Ying

2019: Chan Peng Soon/Goh Liu Ying

2020: Marcus Ellis/Lauren Smith

2023: Feng Yanzhe/Huang Dongping

2024: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taratanachai

2025: Dechapol Puvaranukroh / Sobissa Paewsaman

