Tommy Paul é o atual campeão.

O 2025 Dallas Open é um torneio de tênis da música dura dos interiores masculinos realizados em Dallas, Texas. O evento acontece no complexo Stylinger/Altec Tennis, no campus da Universidade Metodista do Sul. Anteriormente conhecido como o New York Open, o torneio foi transferido para Unionz, Nova York.

A edição de 2022 marcou o retorno de um evento ATP Tour a Dallas, o primeiro desde 1983. Em 2025, o Dallas Open Rose para um evento ATP 500, o que o torna os primeiros 500 níveis ATP Tournament em Dallas, com os melhores tenistas profissionais ao redor o mundo.

O Dallas Open testemunhou um elevador americano o troféu duas vezes nos últimos três anos. Reilly Opelka foi o vencedor em 2019 e 2022. Tommy Paul fez as honras em 2024 com uma vitória sobre seu parceiro americano Marcos Giron. Em 2023, Yibing Wu se tornou o primeiro homem chinês e o primeiro asiático de Kei Nishikori em 2016 a reivindicar o título do Dallas Open.

A edição de 2025 será realizada no Ford Center, na estrela da cidade de Frisco, Estados Unidos, entre 3 e 9 de fevereiro de 2025. Tommy Paul, que recentemente entrou nas 10 principais classificações do ATP, terá como objetivo defender Sua coroa. O finalista do US Open 2024, Taylor Fritz, entra no evento como o melhor jogador classificado.

Lista completa dos vencedores do título no Dallas Open:

Individual:

Ano Ganhador Vice-campeão Pontuação 2022 Reilly Opelka Jenson Brooksby 7–6 (7–5), 7–6 (7–3) 2023 Wu yibing John Isner 6–7 (4–7), 7–6 (7–3), 7–6 (14–12) 2024 Tommy Paul Marcos Giron 7–6 (7–3), 5–7, 6–3

Dobro:

Ano Ganhador Vice-campeão Pontuação 2022 Jean-Julien Rojer Lloyd Glaspool, Harri Heliövaara 7–6 (7–4), 6–4 2023 Jamie Murray, Michael Venus Nathaniel Lammons, Jackson Withrow 1–6, 7–6 (7–4), (10–7) 2024 Máximo González, Andrés Molteni Julian Cash, Robert Galloway 6–4, 6–2

