Lista completa dos vencedores do título

A seleção alemã entrará na competição como atual campeã.

A United Cup é uma competição internacional de tênis em quadra dura da qual participam equipes mistas de 18 países. O primeiro evento ocorreu entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. O evento é disputado em várias cidades australianas durante 11 dias antes do Aberto da Austrália. É também o primeiro evento de equipes mistas a oferecer pontos no ranking ATP e no ranking WTA aos seus jogadores, com no máximo 500 pontos para os vencedores.

Em 7 de agosto de 2022, a Tennis Australia anunciou que a ATP Cup, que era uma competição internacional masculina em quadra dura ao ar livre disputada no verão australiano, seria encerrada e substituída por um evento misto a partir de 2023.

18 países se classificam para o torneio. Cinco países com base na classificação ATP de seu jogador individual número um, cinco com base na classificação WTA de seu jogador individual número um e os oito países finais com base na classificação combinada de seus jogadores ATP e WTA número um.

Em troca de ser o país anfitrião, a Austrália tem garantida uma das vagas reservadas para as equipes com a classificação combinada mais alta, caso não consigam se classificar sozinhas.

Copa Unida de Tênis 2023

A United Cup de 2023 foi a primeira edição da United Cup, uma competição internacional de tênis por equipes mistas em quadra dura ao ar livre, organizada pela Association of Tennis Professionals (ATP) e pela Women’s Tennis Association (WTA).

Servindo como abertura do ATP Tour 2023 e WTA Tour 2023, aconteceu de 29 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 em três locais nas cidades australianas de Brisbane, Perth e Sydney. Foi também o primeiro evento de equipes mistas a oferecer pontos no ranking ATP e no ranking WTA aos seus jogadores: um jogador poderia ganhar no máximo 500 pontos.

Os Estados Unidos derrotaram a Itália na final de tênis, por 4 a 0, para conquistar a primeira Copa United de 2023. Os Estados Unidos venceram a Polônia nas semifinais, enquanto a Itália perdeu uma partida ao derrotar a Grécia. No Grupo A, a Grécia, liderada por Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov, liderou confortavelmente a tabela, com Bélgica e Bulgária eliminadas.

No Grupo B, a Polónia, liderada por Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, liderou o grupo, derrotando o Cazaquistão e a Suíça. Os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar no Grupo C, derrotando a Alemanha e a República Tcheca, liderados por uma forte escalação que incluía Taylor Fritz, Jessica Pegula, Frances Tiafoe e Madison Keys. Itália e Croácia superaram confortavelmente os seus grupos.

O mais difícil de tudo foi o Grupo D vencido pela Grã-Bretanha liderada por Cameron Norrie e Dan Evans derrotando adversários formidáveis ​​como a Espanha liderada por Rafael Nadal e Paula Badosa juntamente com a Austrália representada por Alex de Miñaur. Nas oitavas de final, a Grécia derrotou a Croácia, a Polônia venceu a Itália e os Estados Unidos venceram a Grã-Bretanha.

A semifinal 1 foi disputada entre Polônia e EUA, com os americanos dominando a competição desde o início, enquanto o cabeça-de-chave Iga Swiatek perdeu para Pegula. Enquanto isso, a Itália, liderada por Lorenzo Musetti, triunfou sobre a Grécia e marcou encontro com os Estados Unidos na final. A final foi unilateral, em que os americanos venceram confortavelmente os italianos, vencendo por 4 a 0.

Copa Unida de Tênis 2024

A United Cup 2024 teve uma premiação total em dinheiro de US$ 10 milhões. Isso foi 33,33% menor do que em 2023 devido ao menor número de jogos disputados. A distribuição foi dividida em três componentes: taxa de participação, vitórias em partidas e vitórias em equipes.

Na fase de grupos, a Polónia eliminou a Espanha e o Brasil, liderados por Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. A Grécia continuou em boa forma, enquanto a seleção da casa, a Austrália, eliminou os atuais campeões, Estados Unidos e Grã-Bretanha.

Tanto a França como a Alemanha qualificaram-se no Grupo D com a Itália, deixando a Itália, vice-campeã da época passada, eliminada. Novak Djokovic liderou a Sérvia e chegou às oitavas de final ao lado de China e Noruega. Nas oitavas de final, a Austrália venceu a Sérvia e o ex-número um do mundo Novak Djokovic surpreendentemente caiu para Alex de Minaur.

Num jogo disputado nos quartos-de-final entre a Alemanha e a Grécia, Alexander Zverev e companhia levaram o seu país às meias-finais. Seguiram-se vitórias confortáveis ​​para a Polónia e a França contra a China e a Noruega, respectivamente. A semifinal 1 foi disputada entre Polônia e França, com Swiatek e Hurkacz levando os poloneses a uma vitória dominante por 3-0.

Os alemães venceram os australianos apesar do bom desempenho de De Minaur. O cenário para a final da United Cup de 2024 foi montado entre Polônia e Alemanha. Iga Swiatek derrotou a experiente Angelique Kerber em dois sets. No entanto, a Alemanha tinha outros planos ao realizar uma tremenda recuperação liderada por Alexander Zverev para vencer o campeonato.

Vencedores do título da Copa United:

Ano Ganhador Vice-campeão Pontuação 2023 EUA Itália 4-0 2024 Alemanha Polônia 2–1 2025 EUA Polônia 2-0

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama