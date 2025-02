A estrela polonesa IGA Swiatek é três vezes campeã do Catar Open.

O primeiro torneio foi realizado em 2001, quando o Catar Total Finaelf abre o dinheiro de US $ 170.000, como um torneio de nível III. Em 2004, o torneio obteve a categoria de nível II devido a um aumento no dinheiro do prêmio em US $ 585.000 e em 2007 para US $ 600.000.

Para a temporada de 2008, que foi a última temporada realizada, o torneio se tornou o nível I pelo dinheiro do prêmio de US $ 2.500.000. O evento fez um intervalo de dois anos devido ao local que sediou o WTA Tour Championship, por isso não foi disputado em 2009 ou 2010.

Em seguida, ele voltou em 2011 como um evento principal com prêmios de dinheiro de US $ 721.000 e um sorteio de 32 concorrentes para o Singles Singles (16 colegas de empate). O torneio recebeu o status de Premier 5 de 2012 a 2014, mas na temporada de 2015 do WTA, o torneio retornou a um evento principal.

Em seguida, foi um torneio Premier 5 novamente em 2016, quando o campeonato de tênis de Dubai foi degradado para o Premier. Desde então, os dois torneios alternaram entre Premier 5 e Premier (agora conhecido como WTA 1000 e WTA 500) todos os anos, até 2024, quando os dois eventos foram realizados como eventos WTA 1000.

O Open do Catar é realizado anualmente no complexo internacional de tênis e abóbora de Khalifa, com uma capacidade de moradia de 6.911. A edição de abertura do evento em 2001 foi conquistada por Martina Hingis, que derrotou o Sandrine Testud confortavelmente em sets retos.

Apenas um jogador garantiu que o título do Catar abre três vezes: IGA Swiatek. A estrela polonesa dominou em Doha, ganhando três títulos consecutivos e se mostrou imbatível nesses tribunais.

WTA Qatar Open: Lista de vencedores

Campeões únicos:

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2001 Martina Hestle Sandrine Testud 6–3, 6–2 2002 Monica Seles TAMARINE TANASUGRAN 7–6 (8–6), 6–3 2003 Anastasia Muskina Elena Likhovtseva 6–3, 6–1 2004 Anastasia Muskina Svetlana Kuznetsova 4–6, 6–4, 6–4 2005 Maria Sharapova Alicia Molik 4–6, 6–1, 6–4 2006 Nadia Petrova Amélie Mauresm 6–3, 7–5 2007 Justine Henin Svetlana Kuznetsova 6–4, 6–2 2008 Maria Sharapova Campanhas de fé 6–1, 2–6, 6–0 2011 Campanhas de fé Caroline Wozniacki 6–4, 6–4 2012 Victoria Azarenka Samantha Stosur 6–1, 6–2 2013 Victoria Azarenka Serena Williams 7–6 (8–6), 2–6, 6–3 2014 Simona Halep Angelique Kerber 6–2, 6–3 2015 Lucie Safarova Victoria Azarenka 6–4, 6–3 2016 Carla Suárez Navarro Elena Ostapenko 1–6, 6–4, 6–4 2017 Karolína Pliskova Caroline Wozniacki 6–3, 6–4 2018 Petra Kvitova Garbiñe Muguruza 3–6, 6–3, 6–4 2019 Elise Mertens Simona Halep 3–6, 6–4, 6–3 2020 Aryna Sabalenka Petra Kvitova 6–3, 6–3 2021 Petra Kvitova Garbiñe Muguruza 6–2, 6–1 2022 IGA Swiatek Anett Kontaveit 6–2, 6–0 2023 IGA Swiatek Jessica Pegula 6–3, 6–0 2024 IGA Swiatek Elena Rybakina 7–6 (10–8), 6–2

Double Champions:

Ano Campeão Vice-campeão Pontuação 2001 Sandrine Testud / Roberta Vinci Kristie Boogert / Miriam Omans 7–5, 7–6 2002 Janette Husárová / Arantxa Sánchez Vicario Alexandra Fusai / Caroline Vis 6–3, 6–3 2003 Janet Lee / Wynne Prakusya Mary Vent-Kibchi / Angelique Widjaja 6–1, 6–3 2004 Svetlana Kuznetsova / Elena Likhovtseva Janette Husárová / Conchita Martínez 7–6, 6–2 2005 Francesca Schiavone / Alice apenas Martik Black / Liezel Huber Face 6–3, 6–4 2006 Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama Li ting / sol tiantian 6–4, 6–4 2007 Marine Hingis / Kyrlenko Maria Ánnos Szávay / Vladimíra Uhlířová 6–1, 6–1 2008 Květa Peschke / Rennae Stubbs Black / Liezel Huber Face 6–1, 5–7, (10–7) 2011 Květa Peschke / Katarina Srebotnik Liezel Huber / Nadia Petrova 7–5, 6–7 (2–7), (10–8) 2012 Liezel Huber / Lisa Raymond Raquel Kops-Jones / Abigail Spears 6–3, 6–1 2013 Sara Errani / Roberta Vinci Nadia Petrova / Katarina Srebotnik 2–6, 6–3, (10–6) 2014 Hsih Su-Wei / Peng Shuai Květa Peschke / Katarina Srebotnik 6–4, 6–0 2015 Raquel Kops-Jones / Abigail Spears Hsieh Su-Wei / Sania Mirza 6–4, 6–4 2016 Chan Hao-Ching / Chan Yung-Jan Sara Errani / Carla Suárez Navarro 6–3, 6–3 2017 Abigail Spears / Katarina Srebotnik Olga Savchuk / Yaroslava Shvedova 6–3, 7–6 (9–7) 2018 Gabriela Dabrowski / Elena Ostapenko Andreja Klepač / María José Martínez Sánchez 6–3, 6–3 2019 Chan Hao-Ching / Latisha Chan Anna-Lena Grönefeld / para Schuurs 6–1, 3–6, (10–6) 2020 Hsieh Su-Wei / Barbora Stripavá Gabriela Dabrowski / Elena Ostapenko 6–2, 5–7, (10–2) 2021 Nicole Melichar / Demi Schuurs Monica Niculescu / Elena Ostapenko 6–2, 2–6, (10–8) 2022 GOBA DE COCO / JESSICA PEGULA Veronika Kugermetova / Elise Mertens 3–6, 7–5, (10–5) 2023 GOBA DE COCO / JESSICA PEGULA Lyudmyla Kichenak / Jeļena ostapenko 6–4, 2–6, (10–7) 2024 Demi Schuurs / Luisa Stefani Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 6–4, 6–2

