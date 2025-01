Arshdeep Singh é o principal transportador da Wickt para a Índia em Crickt T20i.

O T20i Cricket é um formato cruel para jogadores de boliche. O jogo 20 oferece muito pouca margem de erro para jogadores de boliche, e os batedores podem até acertar boas bolas para limites.

Ao longo dos anos, a Índia produziu vários jogadores de boliche no críquete T20. A aparição da India Premier League (IPL) deu aos jovens jogadores antecipados de alguns dos melhores batedores do mundo, ajudando -os a crescer em suas carreiras.

A Índia é uma das equipes T20I mais bem -sucedidas. Eles são um dos três países a vencer o T20 T20 T20 T20 duas vezes. Eles alcançaram seu sucesso no T20I no final de performances excepcionais de seus jogadores de boliche.

Nessa nota, vamos dar uma olhada na lista de cinco conjuntos de wicket de jogadores de boliche indianos no críquete T20i.

Lista de cinco Wickt definido por jogadores indianos de boliche no Cricket T20i:

1. Yuzvendra Chahal – 6/25 vs Inglaterra, Bengaluru, 2017

Conhecida pela arte de trapacear os batedores com variação de vôo e ritmo, Yuzvendra Chahal foi o primeiro jogador de boliche indiano a escolher uma rota de cinco Wickt no críquete T20i. Chahal levou 25/06 no terceiro T20i da Inglaterra na turnê indiana em 2017 em Bangalore.

A Índia acumulou 202 corridas antes de o brilho de Chahal derrubar a Inglaterra por 127 corridas. Os seis de Chahal incluíram Eoin Morgan, Joe Root e Ben Stokes Wickets.

2. Bhuvnehwar Kumar – 5/24 vs África do Sul, Joanesburgo, 2018

Os marcapassos veteranos da Índia Bhuvnehwar Kumar ofereceram uma apresentação vencedora da partida no primeiro T20I da turnê indiana da África do Sul em 2018 em Joanesburgo.

Defendendo um alvo gigantesco de 204 corridas, Bhuvneshwar estrelou na Índia com a bola, terminando com 5/24 figuras. O feitiço sensacional de Kumar, que incluía a Key Handricks e a Heinrich Klaasen Wickts, ajudou a Índia a garantir uma vitória de 28.

3. Kuldeep Yadav – 5/24 vs Inglaterra, Manchester, 2018

O feitiço crucial de Kuldeep Yadav Kuldeep Yadav chegou ao primeiro T20I da turnê indiana da Inglaterra 2018 em Manchester. A sufocando os excelentes esforços de Kuldeep primeiro com a bola ajudou a Índia a restringir os anfitriões a um total de 159 corridas abaixo do torque.

Ele descreveu Jos Buttler e Eoin Morgan em seu primeiro feitiço, depois pegou Jonny Bairstow, Joe Root e Chris Jordan em seu segundo feitiço. KL Rahul liderou a perseguição da Índia com um século de 54 bolas, dando à Índia uma vantagem de 1-0 na série.

4. Deepak Chahaha – 6/7 vs Bangladesh, Nagpur, 2019

O Speedster Deepak Chahaha tem o registro das melhores figuras de boliche de qualquer jogador de boliche indiano no críquete T20i para suas figuras de 6/7, que se registraram em 2019 contra o Bangladesh em Nagpur.

Defendendo um gol de 174, Chahaha passou pela ordem superior de Bangladesh, descartando Soumya Sarkar e Mohammad Mithun. Seu brilhante feitiço ajudou a Índia a superar os visitantes para 144 e a garantir uma vitória confortável.

5. Bhuvnehwar Kumar – 5/4 vs Afeganistão, Dubai, 2022

Bhuvneshwar repetiu sua heroicidade quatro anos depois contra o Afeganistão em Dubai durante a T20 T20 Cup de T20 2022.

Primeiro, a Índia publicou 212/2, dirigida pelas 122 Races Virat Kohli. Então, os primeiros ataques de Bhuvnehwar Kumar deixaram o Afeganistão lutando 21/6 após sete overs. A Índia finalmente venceu por 101 corridas, com Bhuvneshwar terminando com 5/4 em seus quatro overs.

6. Kuldeep Yadav – 5/17 vs África do Sul, Joanesburgo, 2023

O spinner Kuldeep Yadav pegou cinco postigos no terceiro T20i da turnê indiana da África do Sul em 2023 em Joanesburgo.

Depois de publicar 201/7 nos primeiros ingressos, o Kuldeep (5/17) Five Wickt Route ajudou a Índia a superar a África do Sul por apenas 95 corridas.

7. Vaun mudou Awarth – 5/17 vs África do Sul, Gqaba, 2024

O retorno de Varun Chakravarthy ao críquete T20i em 2024 foi notável. Uma de suas melhores performances foi contra a África do Sul em Gqeberha, onde ele levou 17/5 e quase ajudou a Índia a defender seu total de 124 corridas. A Índia perdeu para três postigos.

8. Varun Charavarthy – 5/24 vs inglês, Rajkot, 2025

Varun Chakravarthy levou seu segundo T20I cinco para o terceiro T20I da turnê da Inglaterra na Índia em 2025. Em Rajkot, Varun usou a superfície lenta com um efeito total e atraiu falsos golpes dos banhistas ingleses para terminar com excelentes figuras de 5/24.

Infelizmente, mais uma vez, apesar dos cinco por cinco de Varun, a Índia perdeu o jogo por 26 corridas. No entanto, ele foi nomeado jogador de jogo por seus esforços.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 30 de janeiro de 2025)

