Ricky Ponting tem o registro da maioria dos séculos de teste entre os batedores australianos.

A Austrália é a equipe de maior sucesso na história do críquete. Eles dominaram os formatos de bola vermelha e branca, vencendo seis CPI de críquete masculino de críquete mundial, nove Maceras de teste da ICC (incluindo o Campeonato Mundial de Testes) e um T20 T20 da Copa do Mundo do T20 da ICC.

A Austrália recebeu uma queda no início de 2010, após a aposentadoria dos veteranos Ricky Ponting, Adam Gilchrist, Matthew Hayden, Shane Warne e Michael Hussey. No entanto, eles se recuperaram rapidamente, produzindo batedores mundiais como Steve Smith e David Warner para dominar a próxima era.

Coragem e coragem sempre foram uma parte essencial do críquete. Enquanto outras equipes adotam uma abordagem cautelosa em tempos difíceis, a mentalidade da Austrália tentou se impor à oposição.

Ao longo dos anos, a Austrália produziu muitos batedores mundiais de classe que estão entre os melhores do críquete de teste. Alguns deles conseguiram marcar um século em sua estréia no teste, incluindo o primeiro centurião na história do críquete do julgamento: Charles Bannerman.

Nessa nota, vamos dar uma olhada na lista de batedores australianos para chegar a cem em sua estréia no teste.

Lista de batedores australianos para chegar à estréia no teste:

Nome Oposição Ano Chão Pontuação C Bannerman Inglaterra 1877 Melbourne 165* H Graham Inglaterra 1893 Senhor 107 Ra duff Inglaterra 1902 Melbourne 104 MJ Hartigan Inglaterra 1908 Adelaide 116 HL Collins Inglaterra 1920 Sydney 104 Whisford wh Inglaterra 1924 Sydney 110 Um Jackson Inglaterra 1929 Adelaide 164 JW Burke Inglaterra 1951 Adelaide 101* KD Walters Inglaterra 1965 Brisbane 155 GS Chappell Inglaterra 1970 Perth 108 Da Cozier Índias Ocidentais 1975 Melbourne 109 DM Wellham Inglaterra 1981 O oval 103 KC Wessels Inglaterra 1982 Brisbane 162 WB Phillips Paquistão 1983 Perth 159 Eu waugh Inglaterra 1991 Adelaide 138 GS Blewett Inglaterra 1995 Adelaide 102* MJ Clarke Índia 2004 Bengalurú 151 MJ Norte África do Sul 2009 Joanesburgo 117 Pântano Sri Lanka 2011 Palkele 141 E Voges Índias Ocidentais 2015 Cana 130* JP English Sri Lanka 2025 Galão 102

(Todas as estatísticas atualizadas até 31 de janeiro de 2025)

