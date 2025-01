Lista de desejos de equipes perdedoras do Wild Card da NFL: os vikings precisam de mais do que virar a página para a era JJ McCarthy

Infelizmente, seis times da NFL foram atingidos pelo som do game show derrotado durante sua breve busca pela imortalidade nesta pós-temporada. Chegar aos playoffs é uma conquista, mas ser um time único significa que há claramente muito trabalho a ser feito antes de chegar ao escalão superior da liga.

Aqui está o que todo azarão de fim de semana precisa trabalhar nesta entressafra para ter uma chance realista de ganhar o Troféu Lombardi em um futuro próximo.

Minnesota Vikings

Poder estelar na defesa

Os Vikings provavelmente virarão a página da era JJ McCarthy em 2025, dando-lhes uma solução potencial para a luta de Sam Darnold em jogos cheios de pressão, que foi seu maior problema para encerrar a temporada. Além de conseguir um novo quarterback, os Vikings claramente poderiam usar uma infusão de talento na defesa, por isso não dependem tanto de esquemas perfeitos como nesta temporada. Brian Flores, supondo que não consiga um cargo de treinador principal nesta entressafra, pode montar uma boa defesa com qualquer peça que lhe derem, mas os Vikings precisam adicionar algum talento para tornar seu trabalho mais fácil.

Um atacante defensivo robusto no interior (e outro edge rusher que é uma ameaça real para vencer um contra um) percorreria um longo caminho para tornar esta defesa uma unidade mais resistente e um pouco mais adequada para o futebol dos playoffs. Eles também precisarão encontrar ajuda premium no cornerback. Eles estão um pouco livres nas escolhas do draft depois de suas jogadas agressivas durante o draft de 2024, mas pelo menos eles têm a infraestrutura de treinamento e o talento ofensivo de alto nível para voltar à corrida dos playoffs no próximo ano.

Pittsburgh Steelers

Muito na ofensiva

A temporada dos Steelers terminou de forma previsível com base no último mês da temporada regular. Nos últimos quatro jogos antes dos playoffs, eles tiveram um recorde de 0-4 e média de apenas 14,3 pontos por jogo, em linha com o que conseguiram contra o Baltimore. Além de alguns explosivos, os Steelers nunca entraram em um ritmo ofensivo por tempo suficiente para ameaçar seriamente os Ravens. Este é o maior problema que eles enfrentam no início da entressafra, e foi o seu maior problema no início da temporada.

Russell Wilson e Justin Fields são agentes livres, e Pittsburgh precisa encontrar e melhorar seu quarterback, independentemente de qualquer um dos jogadores retornar. Além de quarterback, os Steelers precisam de um fluxo de talento como wide receiver e running back. Os running backs Jaylen Warren e Najee Harris têm vencimentos de contrato que precisam ser resolvidos e precisam desesperadamente encontrar outro wide receiver fora de George Pickens para impulsionar o jogo de passes.

No momento, os Steelers simplesmente não têm Joes suficientes para ameaçar consistentemente as defesas da NFL ao longo de uma temporada. Eles podem ter algumas peças na linha ofensiva, mas esta equipe tem grandes pontos de interrogação em quase todas as partes do seu ataque. Para um time que nunca chegou ao fundo do poço sob o comando do técnico Mike Tomlin, a entressafra e a tomada de decisões dos Steelers serão fascinantes.

Carregadores de Los Angeles

Paciência (e atacantes internos)

A derrota dos Chargers por 32-12 para os Texans foi um forte lembrete do fato de que esta equipe começou uma reconstrução há menos de um ano. Jim Harbaugh e Justin Herbert ajudaram a mudar o roteiro desta equipe em um curto período de tempo, passando de 5-12 para 11-6 e uma aparição como curinga. Seu desmantelamento mostrou que parte desse 5-12 ainda está lá, apesar de estar à frente em seu desempenho nesta temporada.

Alguma ajuda na linha ofensiva interna seria um bom ponto de partida. Rashawn Slater e o novato Joe Alt formaram uma boa dupla de tackle e serão excelentes no futuro. Os caras do meio foram um grande obstáculo para o ataque dos Chargers. Harbaugh e o coordenador ofensivo Greg Roman sempre se inclinarão para a corrida, com ou sem pessoal na frente para tornar isso viável. Se pretende correr o que corre, precisa de obter uma melhor produção da linha ofensiva para não viver situações de terceiro e longo. A estrutura para uma boa equipe está aqui, os Chargers só precisam continuar construindo de acordo com sua identidade (e talvez gastar em um ou dois coletores de passes).

A classe de linha ofensiva de agente livre não parece ser profunda, mas talvez eles possam contratar um veterano para começar por um ano e também aproveitar o que parece ser uma classe de atacante interior talentoso no próximo draft.

Denver Broncos

Um pouco de carne em defesa

Denver tem espaço para melhorias depois da derrota esmagadora contra o Buffalo no domingo. O ataque dos Broncos ainda está encontrando um caminho para uma produção consistente e de baixo para baixo, mas a defesa do Denver está muito perto de ser uma verdadeira unidade incondicional. Sua defesa de passe, principalmente quando o cornerback Riley Moss está saudável, é uma unidade de elite. A defesa de corrida teve boas métricas durante a maior parte da temporada, mas quando os defensores enfrentaram jogos de corrida dominantes como Baltimore e Buffalo, eles foram facilmente deixados de lado, essencialmente neutralizando sua defesa de passe.

Ficar mais pesado no interior faria maravilhas para Denver, e não é tão caro encontrar um equipamento para o nariz que escorra. Se os Broncos encontrassem alguém para ajudá-los a manter seus linebackers limpos, seria uma grande ajuda. Eles têm os penetradores, mas precisam ficar mais fortes. Eles também poderiam usar um upgrade no linebacker, mas esses jogadores parecem mais difíceis de encontrar hoje em dia.

Green Bay Packers

Criadores de ambos os lados da bola

A temporada do Green Bay terminou de forma embaraçosa, já que os Packers não conseguiram sair do seu caminho na derrota como wild card para os Eagles. Quase todos os jogadores que se prepararam para os Packers cometeram algum erro que contribuiu para a derrota e é improvável que jogassem tão mal novamente se o jogo fosse repetido hoje. Foi tão ruim.

Um aspecto deste elenco dos Packers que eles precisam consertar é muito claro: eles não têm jogadores suficientes que possam causar estragos no outro time, principalmente em posições de “ataque”, como wide receiver e pass rusher, onde muitos o sucesso cabe ao jogador que vence o confronto. Eles não fizeram muito disso contra os Eagles. Jalen Hurts teve o dia todo para lançar ao enfrentar os Packers, e os wide receivers do Green Bay foram desorganizados e não ameaçadores ao tentar entrar em campo. Jordan Love, jogando sem dúvida o pior jogo de sua carreira, não ajudou, mas os Packers definitivamente precisam encontrar criadores de jogo mais explosivos para ajudá-los a sair da rotina.

Bucaneiros de Tampa Bay

Reforços defensivos

A defesa dos Buccaneers, assim como a maioria dos times que enfrentam os Commanders nesta temporada, não conseguiu sair de campo na terceira e quarta descidas, contribuindo para a derrota. A unidade que ajudou os Bucs a vencer o Super Bowl há alguns anos envelheceu e passou pelo desgaste normal de várias entressafras. Tampa não está onde costumava estar e sentiu-se nesta temporada. Os Buccaneers ainda têm alguns bons jogadores que farão grandes jogadas e os manterão competitivos, mas o talento geral diminuiu nos últimos anos.

O veterano linebacker Lavonte David pode se afastar do futebol nesta entressafra, após uma carreira condecorada. Mesmo que isso não aconteça, os Bucs precisam de mais juventude e velocidade como linebacker. Eles também precisam da ajuda do cornerback, já que não conseguiram encontrar uma opção consistente contra Zyon McCollum depois de trocar Carlton Davis pelo Detroit Lions antes da temporada.

O ataque do Tampa deve estar em boa forma na próxima temporada, desde que a linha ofensiva se mantenha saudável, dando-lhes espaço para dedicar recursos ao outro lado da bola.