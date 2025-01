Lista de equipes classificadas para as semifinais

As semifinais da Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC serão disputadas em 31 de janeiro.

A Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC de 2025 correspondeu às expectativas e proporcionou algumas partidas emocionantes. O torneio, que começou em 18 de janeiro, sediará as semifinais em 31 de janeiro.

As semifinais acontecerão em Kuala Lumpur, com as duas primeiras equipes de cada um dos Grupos Super Seis. O torneio contou com 16 equipes, divididas em quatro grupos: A, B, C e D, sendo que cada grupo contava com quatro equipes cada.

As três melhores equipes de cada grupo avançaram para a fase Super Six, onde foram divididas em Super Six Grupo 1 e Super Six Grupo 2, cada uma contendo seis equipes, onde as duas primeiras equipes dos Super Six Grupos jogarão na semi- finais.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada na lista de equipes que se classificaram para as semifinais da Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC de 2025.

Copa do Mundo Sub-19 T20 Feminina da ICC de 2025: Lista das equipes qualificadas para as semifinais

1. Índia

A Índia tem se destacado no torneio até agora, vencendo todos os quatro jogos que disputou. As mulheres de azul começaram com uma vitória de nove postigos contra as Índias Ocidentais e seguiram com uma vitória dominante de 10 postigos sobre a Malásia. Eles então derrotaram o Sri Lanka por 60 corridas para terminar a fase de grupos com um recorde perfeito.

No Super Six, eles derrotaram Bangladesh por oito postigos e enfrentarão a Escócia no dia 28 de janeiro. A Índia terá como objetivo manter a boa forma nas semifinais, onde enfrentará adversários mais difíceis.

Vaishnavi Sharma tem sido a estrela da Índia e as correntes estão no topo da lista de maiores tomadores de postigos, com nove postigos.

2. Austrália

O domínio da Austrália no críquete feminino é bem conhecido. As australianas têm sido impressionantes, vencendo quatro dos quatro jogos até agora para chegar às semifinais da Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC de 2025. Elas começaram o torneio com uma vitória confortável sobre a Escócia, seguida por vitórias por pouco contra Bangladesh e Nepal em seus jogos da fase de grupos.

Lucy Hamilton foi a artilheira do time com 61 corridas no torneio, enquanto Caoimhe Bray liderou o ataque de boliche com sete postigos.

3. Inglaterra

A Inglaterra é outra seleção que garantiu vaga nas semifinais com três vitórias em cinco jogos. Os Três Leões não tiveram sorte, pois duas de suas partidas contra a Irlanda e a Nigéria foram abandonadas devido à chuva.

No entanto, eles registraram vitórias fáceis contra Paquistão, EUA e Nova Zelândia, todas durante a perseguição. Davina Perrin abriu o caminho para eles marcarem 131 corridas no torneio até agora, com uma taxa de acertos de 146.

4. África do Sul

A África do Sul venceu todos os quatro jogos até agora, mantendo um registo perfeito no torneio para se qualificar para as meias-finais. Eles venceram Nova Zelândia, Samoa e Nigéria na fase de grupos. Eles então derrotaram a Irlanda por sete postigos no Super Six. O último jogo antes das semifinais será contra os Estados Unidos, no dia 28 de janeiro.

Kayla Reyneke, off spinner, é a maior tomadora de postigos da equipe, com nove postigos em quatro jogos e uma impressionante taxa de economia de apenas 4,03!

