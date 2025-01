Erling Haaland assinou recentemente um contrato de longo prazo com o Manchester City.

No passado, um clube normalmente oferecia a um jogador um contrato de cinco anos, e mesmo esses termos eram normalmente reservados a talentos emergentes. Hoje, as equipes estão interessadas em distribuir as despesas com os salários dos seus jogadores ao longo de vários anos para cumprir os regulamentos de Lucro e Sustentabilidade (PSR) e Fair Play Financeiro (FFP) da Premier League.

Como resultado, algumas equipes já oferecem contratos grandes e longos aos jogadores que estão interessados ​​em assinar. Isso tem sido muito mais usado por alguns clubes.

Claro, existem outros fatores também. Em certas situações, os clubes podem ter tanta fé num jogador que querem garantir o seu futuro a longo prazo com ele (como foi o caso de Haaland). Erling Haaland é o último jogador a assinar um contrato de longo prazo.

Ele recebeu o contrato mais longo do futebol como bônus. O norueguês permanecerá no Manchester City até o verão de 2034, após assinar um novo contrato de nove anos e meio. Ele se tornará um dos jogadores mais bem pagos da história da Premier League quando sua cláusula de rescisão anterior for suspensa e substituída por uma significativamente mais alta.

Haaland disse sobre seu novo acordo. “Estou muito feliz por ter assinado o meu novo contrato e por poder passar ainda mais tempo neste grande clube. O Manchester City é um clube especial, cheio de pessoas fantásticas e torcedores incríveis. “Eu sou City, não importa o que aconteça.”

Jogadores com contrato mais longo na Premier League no momento

Erling Haaland: junho de 2034

Cole Palmer: junho de 2033

Nicholas Jackson: junho de 2032

Filip Jorgensen: junho de 2031

Arão Anselmino: junho de 2031

Renato Veiga: junho de 2031

Moisés Caicedo: junho de 2031

Mykhaylo Mudryk: junho de 2031

Pedro Neto: junho de 2031

João Félix: junho de 2031

Antonin Kinksy: junho de 2031

Aaron Wan-Bissaka: 2031

Robert Sánchez: junho de 2030

Benoit Badiashile: junho de 2030

Muito procurado: junho de 2030

Romeo Lavia: junho de 2030

Noni Maduke: junho de 2030

