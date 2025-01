Lista de jogadores de críquete indianos que participarão das ligas T20 fora do IPL

Apenas jogadores de críquete indianos aposentados são elegíveis para jogar em ligas T20 estrangeiras.

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) tem uma política rígida para jogadores de críquete indianos em relação à participação em ligas T20 estrangeiras. Se um jogador quiser jogar críquete internacional pela Índia, críquete doméstico na Índia e na Premier League indiana (IPL), ele não pode jogar nas ligas T20 fora do IPL.

Para participar de ligas T20 estrangeiras, um jogador de críquete indiano deve retirar-se de todas as formas de críquete representativo na Índia, incluindo o IPL.

Curiosamente, alguns jogadores já haviam mudado de nacionalidade e se aposentaram do críquete indiano para que pudessem exercer suas atividades em outro lugar.

Jogadores como Unmukt Chand e Saurabh Netravalkar faziam parte do críquete doméstico indiano, mas agora têm nacionalidade americana.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada em alguns jogadores de críquete indianos que jogaram em ligas T20 diferentes do IPL depois de se aposentarem do críquete indiano e internacional.

Jogadores indianos que jogaram em ligas estrangeiras T20:

1. Munaf Patel: Premier League Lanka (LPL)

Munaf Patel fez parte da equipe indiana que conquistou a Copa do Mundo ICC ODI de 2011. O ex-marcapasso indiano também foi membro do Rajasthan Royals que conquistou o troféu do IPL na temporada inaugural (2008).

Depois de ter uma carreira internacional e IPL significativa, Patel anunciou sua aposentadoria em 2018 para poder jogar nas ligas T20 no exterior.

Munaf foi contratado pela franquia Kandy Tuskers da Lanka Premier League (LPL) para a edição de 2020.

2. Yuvraj Singh: Global T20 Canadá (GT20)

Depois de anunciar sua aposentadoria internacional e do IPL em 2019, o lendário versátil indiano Yuvraj Singh participou da segunda edição do Global T20 Canada em 2020. Yuvraj foi escolhido pelo Toronto Nationals no draft do jogador.

O grande jogador versátil indiano disputou seis partidas e acumulou 153 corridas, incluindo meio século. Yuvraj também conquistou dois postigos no torneio.

Yuvraj é bem lembrado por seu heroísmo na Copa do Mundo ICC T20 de 2007 e na Copa do Mundo ICC ODI de 2011.

3. Robin Uthappa: Liga Internacional T20 (ILT20)

O ex-batedor indiano Robin Uthappa aposentou-se do críquete indiano e internacional, incluindo o IPL, em setembro de 2022. O jogador de 39 anos também fez parte da seleção indiana que levantou a edição inaugural da Copa do Mundo ICC T20 na África do Sul em 2007. .O batedor destro também teve uma carreira de sucesso no IPL, durante a qual conquistou três troféus do IPL com Kolkata Knight Riders (KKR) e Chennai Super Kings (CSK).

Depois de se aposentar do críquete indiano, Uthappa foi rapidamente contratado pelo Dubai Capitals na liga ILT20 para a temporada de 2023.

4. Yusuf Pathan: Liga Internacional T20 (ILT20)

O ex-jogador versátil indiano Yusuf Pathan jogou 57 ODIs e 22 T20Is pelo time indiano de críquete entre 2007 e 2012. Ele fez parte das equipes indianas vencedoras do T20 de 2007 e da Copa do Mundo de 2011.

Yusuf desempenhou um papel vital em ajudar o Rajasthan Royals a erguer o troféu do IPL na edição de 2008. Mais tarde, Pathan também venceu o IPL duas vezes com Kolkata Knight Riders em 2012 e 2014. Pathan anunciou sua aposentadoria do críquete indiano.

Junto com Uthappa, Yusuf foi contratado pelo Dubai Capitals no ILT20 para a temporada de 2023.

5. Ambati Rayudu: Premier League do Caribe (CPL)

Ambati Rayudu jogou 61 partidas internacionais pela seleção indiana de críquete, mas se aposentou devido a uma nota polêmica após ser rejeitado da seleção para a Copa do Mundo de 2019.

No IPL, Rayudu marcou mais de 4.000 corridas. O destro ganhou seis troféus IPL, três com Mumbai Indians e três com Chennai Super Kings. Rayudu anunciou sua aposentadoria de todas as modalidades de críquete em 2023.

Após sua aposentadoria, Rayudu se tornou o segundo jogador indiano, depois de Pravin Tambe, a jogar na Premier League do Caribe (CPL). Rayudu substituiu o sul-africano Tristan Stubbs no time do St. Kitts & Nevis Patriots durante a edição de 2023.

6. Shikhar Dhawan: Premier League do Nepal (NPL)

O ex-abridor da Índia, Shikhar Dhawan, aposentou-se de todas as formas de críquete na Índia em agosto de 2024, derrubando uma das carreiras de maior sucesso do ODI com uma camisa da Índia. Ele desempenhou um papel crucial no sucesso da Índia no ICC Champions Trophy de 2013, e também na equipe que alcançou nocautes nos próximos três eventos ICC ODI.

Ele marcou 6.793 corridas em 167 ODIs de 2010 a 2022 com uma média de 44,11, com 17 séculos em seu nome. Ele também fez sete testes T20I do século 11, anos cinquenta. No IPL, Dhawan acumulou 6.769 corridas em 222 partidas e fez parte do IPL desde a edição inaugural.

Depois de se aposentar, a primeira liga estrangeira T20 em que Dhawan disputou foi a Nepal Premier League em 2024.

7. Dinesh Karthik: SA20

O veterano Dinesh Karthik deu adeus ao críquete internacional e indiano em 2024. Ele apareceu em 180 partidas internacionais pela Índia de 2004 a 2022. Alguns dos momentos mais altos da carreira de Karthik na Índia ocorreram no início de 2007, quando ele fez parte da Copa do Mundo T20 de 2007 da Índia . equipe vencedora e a equipe que venceu a série de testes na Inglaterra.

Mais tarde em sua carreira, ele assumiu o papel de finalizador do tee e deu aos fãs a memorável final do Troféu Nidahas em 2018.

No IPL fez parte de todas as temporadas de 2008 a 2024 por seis equipes diferentes. Ele ganhou o título do IPL uma vez, com os Mumbai Indians em 2013.

A primeira liga T20 estrangeira de Karthik após sua aposentadoria é a SA20 2025, onde se juntou ao Paarl Royals.

(Lista atualizada em 11 de janeiro de 2024)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.