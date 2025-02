Lista de jogadores do Sri Lanka Crick para jogar 100 ou mais partidas de críquete de teste

Seis jogadores do Sri Lanka apareceram em 100 ou mais jogos de críquete de teste até agora.

A equipe de críquete do Sri Lanka recebeu um estado de teste em 1981 e estreou no teste em 1982 contra a Inglaterra em Colombo.

Eles lutaram na primeira década de sua viagem, mas se tornaram uma equipe altamente competitiva nos anos 90 e 2000.

A equipe de teste do Sri Lanka esteve em um estado sério durante a última década, perdendo em casa e fora.

Até agora, 167 jogadores representaram o Sri Lanka no teste de Crickt, mas apenas alguns conseguiram ter corridas suficientes para aparecer em 100 jogos de teste.

Lista de jogadores de críquete do Sri Lanka para jogar 100 ou mais partidas de críquete de teste:

7. Dimuth Karunaratne – 100 testes

O ex -capitão Dimuth Karunarratne é o último Sri Lanka a apresentar em 100 partidas de teste, e este 100º teste, que foi contra a Austrália em Galle, o local de sua estréia no teste em 2012, acabou sendo o último teste de sua carreira também .

O Hander esquerdo marcou 7208 corridas em média 39 com 16 séculos e 39 anos. Entre os abridores, ele marcou a maior quantidade de testes para o Sri Lanka.

6. Sanath Jayasuriya – 110 testes

Sanath Jayasuriya fez sua estréia no teste em 1991 e jogou em 110 partidas de teste, a última das quais chegou em 2007. Um rebatedor agressivo, Jayasuriya marcou 6973 corridas, o quinto mais em seu país, para uma média de 40, com 14 séculos . O caminho.

Além de suas façanhas de rebatidas, Jayasuriya reivindicou 98 testes de teste com dois cinco fortes.

5. Chaminda Vaas – 111 testes

Nenhum jogador de boliche rápido jogou mais testes para o Sri Lanka do que a conta de Chaminda Vaas de 111 testes. Nestes, o marinheiro esquerdo escalou 355 postigos, o terceiro para seu país.

Vaas embolsou 12 entradas de cinco líderes de Wickt e dois conjuntos de dez wickt. Apesar de ser um jogador de boliche rápido, ele teve uma corrida de teste significativamente longa de 1994 a 2009.

4. Angelo Mathews – 117 testes

Um dos grandes subestimados do Sri Lanka é o All -Terrain Angelo Mathews, que fez sua estréia no teste em 2009 e continua sendo uma parte essencial do lado do teste. Mathews subwaw o período de transição instável do Sri Lanka e permaneceu uma figura sênior do lado durante esse período.

Ele jogou 117 testes até agora em sua carreira, nos quais marcou 8090 corridas em média 44 com 16 séculos. Mathews é o terceiro teste de sua nação. Ele também tomou 33 Wickts no formato mais longo.

3. Muthiah Muralitharan – 132 testes

O lendário spinner Muthiah Muralitharan jogou 132 testes para o Sri Lanka e uma partida de julgamento para o ICC World XI em 2005. Ele teve uma longa corrida de teste que começou em 1992 e terminou em 2010.

Muralitharan levou a maioria dos postigos no críquete de teste: 800 postigos, dos quais cinco eram para o ICC World XI. Ele fez uma fritura de 67 testes de cinco Wickt, como muitos jogadores de bolus.

2. Kumar Sangakkara – 134 testes

O ex -capitão Kumar Sangakkara é o maior goleador do Sri Lanka. O Hander esquerdo acumulou 12400 testes de uma média de 57, obtendo 38 séculos, em 134 testes, o segundo mais para seu país.

Sangakkara estreou no teste em 2000 e se aposentou em 2015, enquanto estava em boa forma.

1. Mahela Jayawardene – 149 testes

O padrão anterior e o padrão de tamanho médio Mahela Jayawardne tem o recorde de reproduzir a maioria das partidas de teste para o Sri Lanka. Jayawardene apareceu em 149 partidas de julgamento em sua carreira de 17 anos, de 1997 a 2014.

Ele é o segundo mais alto em seu país com 11814, que obteve uma média de 49, com 34 séculos.

(Todas as estatísticas e números atualizados até 6 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.