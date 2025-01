Lista de jogadores indianos de críquete para ganhar o troféu Sir Garfield Sobers para o CPI do CPI do ano

O troféu Sir Garfield Sobers é o prêmio individual de maior prestígio no críquete.

O troféu Sir Garfield Sobers é concedido todos os anos pelo Conselho Internacional de Críquete (ICC) ao jogador de críquete masculino do ano da CPI. É considerado o mais prestigiado dos prêmios anuais da ICC.

O troféu recebeu o nome das antigas Índias Ocidentais Sirfield Sobers para honrar suas contribuições para o jogo.

A Índia teve uma rica história de produção de jogadores de superestrela de críquete, mas apenas alguns tiveram a honra de ganhar o troféu Sir Garfield Sobers desde o seu início em 2004. Neste artigo, daremos uma olhada nos grilos indianos que venceram isso . Prêmio estimado.

Lista de jogadores indianos de críquete para ganhar o troféu Sir Garfield Sobers para o jogador do ano CPI Male Cryket:

1. Rahul Dravid – 2004

Rahul Dravid foi o primeiro jogador de críquete a ganhar o troféu Sir Garfield Sobers. A primeira ordem indiana de pedidos ganhou o prêmio por suas apresentações pendentes em 2004, que incluíram 946 testes em 18 entradas em uma média de 63 e 1025 ODI em 28 entradas para uma média de 39.

O melhor golpe de 270 corridas de corrida Dravid ocorreu contra o Paquistão em Rawalpindi naquele ano, ajudando a Índia a vencer o jogo para uma entrada e 131 corridas. Ele marcou seis séculos internacionais em 2004.

2. Sachin Tendulkar – 2010

Considerado possivelmente os melhores batedores de todos os tempos, Sachin Tendulkar se tornou o segundo indiano a ganhar esse prêmio em 2010. Tendulkar venceu 1562 testes, incluindo sete séculos e cinco séculos de mídia, naquele ano.

Além disso, no mesmo ano, ele fez história ao se tornar o primeiro batedor a marcar um século duplo em ODI. Seu golpe histórico, que incluiu 25 quatro e três seis, ocorreu contra a África do Sul em Gwalior.

3. Ravichandran Ashwin – 2016

Ravichandran Ashwin teve um 2016 inesquecível, estrelado pela Índia com morcego e bola. O Spinner liderou o ataque da Índia no críquete do julgamento, levando 72 postigos em 12 jogos para uma média de 23,90.

Embora ele tenha tocado apenas dois odios naquele ano, Ashwin compensou sua exposição limitada no críquete limitado quando marcou 612 corridas no teste Cryket, incluindo dois séculos e quatro centros de mídia.

4. Virat Kohli – 2017

Em 2017, o grande moderno Kohli Virat estava em uma área completamente diferente e embolsou o troféu Sir Garfield Sobers. Batendo no número 4, Kohli marcou 1059 corridas no teste Cryket em uma média de 75, incluindo cinco séculos.

Os números de ODI de Kohli foram ainda melhores, com 1460 corridas em 24 entradas a uma média de 76, incluindo seis séculos. Ele desempenhou um papel fundamental na vitória da série ODI da Índia contra a Inglaterra e a Nova Zelândia e sua carreira para a final no troféu ICC 2017 Champions.

5. Virat Kohli – 2018

Kohli é apenas o segundo jogador, depois de Ricky Ponting (2006 e 2007), a ganhar o troféu Sir Garfield Sobers em anos consecutivos. Em 2018, Kohli foi o principal goleador da Índia em um ano que incluía passeios desafiadores de testes na África do Sul, Inglaterra e Austrália.

Kohli marcou 1322 corridas em 24 inscrições no críquete do julgamento naquele ano, com média de 55 com a ajuda de cinco séculos. Seus números de ódio foram igualmente impressionantes: 1202 corridas em média 133, incluindo seis séculos.

6. Jasprit Bumrah – 2024

Jasprit Bumrah se tornou o último indiano a ingressar na lista de elite, ganhando o prêmio em 2024. O marcapasso indiano teve um ano memorável que o viu fazer 71 testes em 13 jogos para apenas 14,92.

Durante este ano, Bumrah quebrou o recorde de Kapil Dev para se tornar o jogador de boliche indiano com a maioria dos Wickts australianos. Ele levou 32 postigos durante o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 e até capitão a Índia para uma vitória notável em Perth.

Ele também era um membro crucial da equipe indiana no T20Is e desempenhou um papel fundamental no triunfo da Índia na vitória do T20i masculino masculino da Copa do Mundo da ICC. Ele pegou 15 postigos em oito T20I naquele ano, para uma média de 8,26.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 28 de janeiro de 2025)

