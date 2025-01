Lista de novos treinadores anunciada até agora

Até agora, três equipes do PKL anunciaram novos treinadores.

A 11ª temporada da Pro Kabaddi League (PKL) termina de forma brilhante. Em que Haryana Steelers conquistou seu primeiro título. Foi a redenção para o técnico Manpreet Singh, que havia perdido três finais. Algumas equipes repletas de estrelas não corresponderam às expectativas. Por outro lado, alguns dos azarões sem nomes de destaque se destacaram, comprovando a importância de um bom treino.

Apesar de terem passado apenas duas semanas desde o final da temporada anterior, as equipas já começaram a olhar para o futuro e a preparar planos para a décima segunda edição. Várias equipes se separaram de seus treinadores, incluindo Ram Mehar Singh (Gujarat Giants), Dharmaraj Cheralathan (Tamil Thalaivas), Sanjeev Baliyan (Jaipur Pink Panthers) e Narender Redhu (Patna Pirates), sendo este último nome a maior surpresa. .

Nesse sentido, vamos dar uma olhada na lista de novos treinadores anunciados até agora para a 12ª temporada da Pro Kabaddi League.

Panteras Cor de Rosa de Jaipur – Narendra Redhu

Os Panteras Cor de Rosa de Jaipur se despediram de Sanjeev Kumar Baliyan, que se juntou ao time na nona temporada. O técnico do Muzaffarnagar teve grande sucesso com o time, que se classificou para os playoffs nas três edições que duraram sua gestão. Isso inclui a campanha de conquista do título em seu primeiro ano com a equipe – o primeiro título da equipe desde 2014.

Ele também supervisionou o surgimento de ‘Raid Machine’ Arjun Deshwal e um sólido canto esquerdo na forma de Ankush Rathee. No entanto, o time repleto de estrelas dos Panteras foi muito inconsistente no PKL 11. Eles finalmente terminaram em sexto lugar na tabela, antes de serem derrotados por 46-18 pelos UP Yoddhas no Playoff.

Como resultado, a administração decidiu seguir em frente. Eles não precisaram de um segundo convite depois que os Pirates libertaram surpreendentemente Narender Redhu depois de levar uma jovem unidade à final. O novo técnico do bicampeão tem bom perfil.

Ele foi o técnico principal da equipe do Exército Vermelho no Torneio Kabaddi do Sri Lanka Sports Exchange, levando a equipe à medalha de ouro. Cinco anos depois, ele levou a equipe à medalha de ouro no Torneio Bangladesh Sports Exchange Kabaddi, realizado em Bhopal. Redhu também foi assistente técnico do Haryana Steelers na sexta edição. Ele possui um Diploma em Treinamento Esportivo (Grau A) certificado pelo NIS.

Piratas de Patna – Anup Kumar

Poucas pessoas teriam previsto a corrida dos sonhos do Patna Pirates no PKL 11 no início da temporada, visto que não havia nomes importantes na equipe. No entanto, eles tiveram um bom desempenho ao longo da temporada e terminaram em quarto lugar. Eles finalmente se classificaram para as finais, antes de perderem para os Steelers.

Os jovens tiveram um desempenho impressionante, conforme se anunciaram Devank Dalal e Ayan Lohchab. Por isso, foi uma grande surpresa quando os tricampeões libertaram o homem que comandava o navio: Narender Redhu. Vale destacar que Redhu também levou o Pirates à semifinal no PKL 10, que foi sua primeira edição com o time.

Porém, a direção conseguiu fazer uma contratação importante: Anup Kumar. O homem de Gurgaon, de 41 anos, é um dos maiores invasores de todos os tempos. O vencedor do Prêmio Arjuna conseguiu levar o U Mumba às finais nas três primeiras temporadas, incluindo o título na segunda edição.

De referir ainda que Anup foi o treinador principal de uma jovem equipa do Puneri Paltan na oitava edição do campeonato, com jogadores como Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Abhinesh Nadarajan e Akash Shinde a disputarem temporadas de estreia. O time não só chegou aos playoffs, mas também foi uma prévia do que está por vir, já que esses nomes já se tornaram jogadores consagrados, alguns deles fazendo sua estreia internacional.

Tamil Thalaivas – Sanjeev Baliyan

Tamil Thalaivas nomeou Sanjeev Baliyan como treinador principal para a próxima temporada da Liga Pro Kabaddi. Baliyan foi anteriormente técnico dos Panteras Cor de Rosa de Jaipur. Ele também liderou o time na conquista do título durante a nona temporada.

No total, como treinador, Sanjeev Baliyan conquistou o troféu PKL duas vezes. Após contínuos resultados ruins, Tamil Thalaivas o nomeou treinador para a próxima temporada. Pela sua experiência, pode-se dizer que ele pode levar Tamil Thalaivas a grandes alturas.

