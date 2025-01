Lista de recordes que Jannik Sinner pode quebrar no Aberto da Austrália 2025

Jannik Sinner é o único italiano a vencer o Aberto da Austrália.

O atual número um do mundo, Jannik Sinner, participará do Aberto da Austrália de 2025 como atual campeão. O italiano teve uma das melhores temporadas do ano passado, começando e terminando o ano com vitórias em Melbourne e depois em Nova York.

Os destaques de sua seqüência roxa incluíram derrotar Novak Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália, Daniil Medvedev no Aberto dos Estados Unidos e Carlos Alcaraz no Six Kings Slam em Riade, na Arábia Saudita. Apesar de todos esses triunfos, Sinner teve sua cota de dificuldades em 2024.

Dada a brutal trollagem nas redes sociais que Nick Kyrgios enfrentou, o escândalo de doping deve ter afetado mentalmente o italiano. Sua capacidade de se recuperar com estilo, vencendo o Cincinnati Masters e depois o US Open, mostra a notável compostura e força mental do jovem de 23 anos.

Ao embarcar na nova temporada após uma breve pausa, o italiano deve estar revigorado como sempre e ansioso para partir enquanto se prepara para defender o título na Austrália. Jannik Sinner está prestes a quebrar vários recordes e consolidar seu lugar no livro dos recordes.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos cinco melhores recordes que Jannik Sinner pode quebrar no Aberto da Austrália de 2025.

Segundo homem mais jovem a defender o título do Aberto da Austrália

Ganhar um Grand Slam é uma tarefa extremamente difícil. Porém, defendê-lo com sucesso no ano seguinte, quando todos estão formando táticas e planos para tirar o melhor proveito de você, é uma conquista sensacional. Se Jannik Sinner repetir suas façanhas no Aberto da Austrália de 2025.

Ele então quebrará os livros de história e se tornará o segundo homem mais jovem a defender seu título em Melbourne, depois de Stefan Edberg. Stefan Edberg tinha 21 anos e 10 meses quando defendeu seu título no Aberto da Austrália de 1987.

Primeiro homem a ganhar títulos consecutivos do Aberto da Austrália desde 2021

Desde a campanha sensacional de Novak Djokovic entre 2019 e 2021, quando o sérvio surpreendeu a todos com uma campanha sensacional pelo título, nenhum homem conseguiu defender o seu título. Em 2022, o ícone espanhol Rafael Nadal ergueu o seu 22º troféu de Grand Slam, que foi o seu último triunfo na GS.

Em 2023, Djokovic conquistou novamente seu décimo título recorde do Aberto da Austrália, mas não conseguiu defendê-lo em 2024, quando perdeu para Jannik Sinner nas semifinais. O italiano recuperou de dois sets a menos para vencer três sets consecutivos na final contra Medvedev e conseguir uma recuperação sensacional. Ele agora tem a chance de se tornar o primeiro homem a conquistar títulos consecutivos na Austrália desde 2021.

Maior número de partidas consecutivas vencidas no Aberto da Austrália depois de Djokovic

O recorde de maior número de partidas consecutivas vencidas na icônica Rod Laver Arena é atualmente detido por Novak Djokovic, que venceu a competição três vezes consecutivas de 2019 a 2021. O sérvio venceu 26 partidas durante esse período glorioso. Se Sinner chegar à vitória no Aberto da Austrália de 2025, ele deterá o recorde de mais partidas consecutivas vencidas no Aberto da Austrália, superado apenas por Djokovic.

Quarto homem desde 2000 a defender o título do Aberto da Austrália

Desde 2000, apenas Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic, dez vezes vencedor do Aberto da Austrália, defenderam com sucesso seus títulos na Austrália. Agassi conquistou o campeonato em 2000 e manteve a coroa em 2001. O maestro suíço alcançou o feito duas vezes, primeiro entre 2006-07 e depois novamente em 2017-18.

O ícone sérvio completou um notável hat-trick de títulos em 2011-13 e 2019-21 e defendeu o título em 2015-16, sublinhando o seu domínio. Jannik Sinner agora tem a oportunidade de gravar seu nome ao lado dessas lendas e cimentar seu legado no Aberto da Austrália.

Único italiano a vencer vários Grand Slams

A Itália é um país rico na disciplina de tênis. Não há maior orgulho do que trazer glória à sua nação numa plataforma global. Adriano Panatta, ex-jogador italiano, venceu o Aberto da França em 1976, Francesca Schiavone venceu o Aberto da França de 2010 e Flavia Pennetta triunfou no Aberto dos Estados Unidos de 2015.

Notavelmente, nenhum dos mencionados campeões italianos do Grand Slam venceu o Aberto da Austrália no passado, incluindo o atual número um, Jannik Sinner, que derrotou Daniil Medvedev em um épico de cinco sets. Em 2025, o jovem de 23 anos tem uma oportunidade de ouro de se tornar o tenista italiano de maior sucesso ao se tornar o único atleta de sua terra natal a vencer um GS Major mais de uma vez.

