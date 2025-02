Lista de superestrelas que se juntaram à WWE da AEW

Desde que o AEW foi lançado em 2019, ele tem lutado para ser o potencial concorrente da WWE. A empresa parece prometendo com novas mentes e uma série de oportunidades. Desde que a empresa começou a aumentar desde o início, os combatentes em todo o mundo começaram a assinar acordos com empresas AEW e negligenciadas.

Vimos muitas estrelas pulando de navios para a AEW, no entanto, as coisas começaram a mudar, onde as estrelas da AEW se mudam para a empresa com sede em Stamford. Aqui listamos as antigas estrelas AEW que se moveram (ou retornaram) para a WWE até agora.

Ex -Aew estrelas na WWE

Cody Rhodes

Dragão Lee

Blair Davenport

Nathan Frazer

Jade Cargill

Lexis King (FKA Brian Pillman Jr.)

Cm punk

William Regal

Andrade

Shawn Spears (também conhecido como Tye Dillinger)

Ethan Page

Penta

Santos Ricky

WWE retorna de Aew

Cody Rhodes foi a primeira estrela importante a deixar a AEW para a WWE em 2022. O pesadelo americano, apesar de ser uma das principais razões da existência de Aew, deixou a empresa após a conclusão do contrato. Depois de Cody Rhodes, vários lutadores retornaram à maior promoção, incluindo CM Punk, William Regal, Andrade, Blair Davenport e Shawn Spears.

Entre os retornos, Punk, Cody, Andrade retornou à lista principal, no entanto, Davenport e Shawn Spears chegaram ao NXT. William Regal teve um breve mandato com a AEW E teve um grande impacto na empresa, formando o Blackpool Combat Club e retornando por suas tarefas de gestão.

Aew WWE estreia

Embora as superestrelas tenham retornado à WWE, algumas AEW Stars assinaram seu contrato de estréia com a WWE, incluindo Dragon Lee, Nathan Frazer, Jade Cargill e Lexis King. Entre a lista, Jade Cargill foi a única que estreou diretamente na lista principal e o restante chegou ao NXT.

Parece que poderíamos ver muitas estrelas mudando as promoções da AEW. Quem você acha que entre eles é a melhor assinatura? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários.

