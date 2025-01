Lista de todas as campeãs femininas da WWE na história

Este campeonato já viu mais de 50 detentores de títulos.

O WWE Women’s Championship é um dos campeonatos de wrestling profissional de maior prestígio da WWE. O título tem um grande legado no feminino e é um dos campeonatos mais antigos do setor. O título foi originalmente introduzido na NWA como NWA World Women’s Championship; No entanto, The Fabulous Moolah trouxe o título para a WWF em 1984 para torná-lo um ativo que a WWE possuiria. O título foi alterado para Campeonato Feminino da WWF. Moolah é considerada a primeira campeã feminina da empresa.

O título foi desativado pela primeira vez em 1990 e trazido de volta em 1993, porém o título foi retirado em 2010 sendo unificado com o Campeonato das Divas. Em 2016, a WWE substituiu o WWE Divas Championship pelo WWE Women’s Championship e o renomeou como Raw Women’s Championship e novamente como WWE Women’s Championship.

Legado do Campeonato Feminino da WWE

O primeiro reinado de Fabulous Moolah é considerado o reinado mais longo para o título, com 10.170 dias. Porém, de acordo com a nova linhagem, Bianca Belair tem o reinado mais longo, com 420 dias. Trish Stratus tem o maior número de reinados de título, com 7. Becky Lynch tem o novo reinado de título combinado mais longo, com 560 dias. Chyna é a única campeã a permanecer invicta durante seu reinado no campeonato. Um total de seis lutadores ganharam os títulos em um ano.

Atual campeã feminina da WWE

Tiffany Stratton é a atual campeã feminina da WWE em seu primeiro reinado. Ela ganhou o título ao destronar Nia Jax após ganhar dinheiro com seu Money in the Bank na edição de 01/03 do WWE Smackdown.

Campeonato Feminino da WWE (1956-2010)

Nome Data reinado dos dias Evento O fabuloso Moolah 18 de setembro de 1956 10.170 evento ao vivo Wendy Richter 23 de julho de 1984 210 A luta para acabar com tudo Leilani Kai 18 de fevereiro de 1985 41 A guerra para acertar contas Wendy Richter 31 de março de 1985 239 WrestleMania I O fabuloso Moolah 25 de novembro de 1985 220 evento ao vivo veludo mcintyre 3 de julho de 1986 6 evento ao vivo O fabuloso Moolah 9 de julho de 1986 380 evento ao vivo sherri sensacional 24 de julho de 1987 441 evento ao vivo roqueiro robin 7 de outubro de 1988 502 Luta no horário nobre Desabilitado 21 de fevereiro de 1990 – – Alundra Blayze 13 de dezembro de 1993 342 Toda luta livre americana Touro Nakano 20 de novembro de 1994 134 Universo de luta livre de ovos grandes Alundra Blayze 3 de abril de 1995 146 Cru Bertha Faye 27 de agosto de 1995 57 SummerSlam Alundra Blayze 23 de outubro de 1995 51 Cru desocupado 13 de dezembro de 1995 – – Jaqueline 15 de setembro de 1998 61 A coisa crua é a guerra Sabre 15 de novembro de 1998 176 série de sobreviventes Débora 10 de maio de 1999 29 A coisa crua é a guerra Marfim 8 de junho de 1999 131 Bruto é guerra O fabuloso Moolah 17 de outubro de 1999 8 impiedosamente Marfim 25 de outubro de 1999 48 A coisa crua é a guerra o gato 12 de dezembro de 1999 50 Armagedom hervina 31 de janeiro de 2000 1 A coisa crua é a guerra Jaqueline 1º de fevereiro de 2000 56 Tapa! Stephanie McMahon-Helmsley 28 de março de 2000 146 Tapa! lita 21 de agosto de 2000 71 A coisa crua é a guerra Marfim 31 de outubro de 2000 152 Tapa! China 1º de abril de 2001 214 WrestleMania X-Sete desocupado 1º de novembro de 2001 – – Trish Strato 18 de novembro de 2001 78 série de sobreviventes Jazz 4 de fevereiro de 2002 98 Cru Trish Strato 13 de maio de 2002 41 Cru Molly Holly 23 de junho de 2002 91 anel rei Trish Strato 22 de setembro de 2002 56 imperdoável Vitória 17 de novembro de 2002 133 série de sobreviventes Trish Strato 30 de março de 2003 28 WrestleMania XIX Jazz 27 de abril de 2003 64 Reação Gail Kim 30 de junho de 2003 28 Cru Molly Holly 28 de julho de 2003 210 Cru Vitória 23 de fevereiro de 2004 111 Cru Trish Strato 13 de junho de 2004 176 Sangue ruim lita 6 de dezembro de 2004 34 Cru Trish Strato 9 de janeiro de 2005 448 revolução de ano novo Mickey James 2 de abril de 2006 134 Wrestlemania 22 lita 14 de agosto de 2006 34 Cru Trish Strato 17 de setembro de 2006 1 imperdoável desocupado 18 de setembro de 2006 – Cru lita 5 de novembro de 2006 21 Domingo cibernético Mickey James 26 de novembro de 2006 85 série de sobreviventes Melina 19 de fevereiro de 2007 64 Cru Mickey James 24 de abril de 2007 <1 evento ao vivo Melina 24 de abril de 2007 61 evento ao vivo Candice Michelle 24 de junho de 2007 105 Vingança: Noite dos Campeões Beth Fênix 7 de outubro de 2007 190 impiedosamente Mickey James 14 de abril de 2008 125 Cru Beth Fênix 17 de agosto de 2008 161 SummerSlam Melina 25 de janeiro de 2009 154 batalha real Michelle McCool 28 de junho de 2009 217 A festa Mickey James 31 de janeiro de 2010 23 batalha real Michelle McCool 23 de fevereiro de 2010 61 Tapa Beth Fênix 25 de abril de 2010 16 regras extremas Layla 11 de maio de 2010 131 Tapa unificado 19 de setembro de 2010 – Noite dos campeões

Campeonato Feminino da WWE/Campeonato Feminino Raw (2016 até o presente)

Nome Data reinado dos dias Evento Charlotte 3 de abril de 2016 113 Wrestlemania 32 Bancos Sasha 25 de julho de 2016 26 Cru Charlotte 21 de agosto de 2016 43 SummerSlam Bancos Sasha 3 de outubro de 2016 27 Cru Charlotte Flair 30 de outubro de 2016 29 Inferno em uma cela Bancos Sasha 28 de novembro de 2016 19 Cru Charlotte Flair 18 de dezembro de 2016 57 Barricada: Fim da linha bayley 13 de fevereiro de 2017 75 Cru alexa disse 30 de abril de 2017 111 vingança Bancos Sasha 20 de agosto de 2017 8 SummerSlam alexa disse 28 de agosto de 2017 222 Cru Nia Jax 8 de abril de 2018 70 Wrestlemania 34 alexa disse 17 de junho de 2018 63 Dinheiro no banco Ronda Rousey 19 de agosto de 2018 231 SummerSlam Becky Lynch 8 de abril de 2019 398 Wrestlemania 35 Asuka 15 de abril de 2020 78 Dinheiro no banco Bancos Sasha 20 de julho de 2020 26 Cru Asuka 23 de agosto de 2020 231 SummerSlam Rhea Ripley 11 de abril de 2021 97 WrestleMania 37 Noite 2 Charlotte Flair 18 de julho de 2021 2 Dinheiro no banco Nikki Ash 19 de julho de 2021 32 Cru Charlotte Flair 21 de agosto de 2021 61 SummerSlam Becky Lynch 22 de outubro de 2021 161 Tapa Bianca Belair 2 de abril de 2022 419 WrestleMania 38 Noite 1 Asuka 27 de maio de 2023 70 Noite dos campeões Bianca Belair 5 de agosto de 2023 <1 SummerSlam e céu 5 de agosto de 2023 245 SummerSlam bayley 7 de abril de 2024 118 WrestleMania XL Noite 2 Nia Jax 3 de agosto de 2024 153 SummerSlam Tiffany Stratton 3 de janeiro de 2024 1* WWE Smackdown

