Lista de todas as equipes para ganhar a Copa do Mundo Sub -19 T20 feminino ICC

A primeira edição da Copa do Mundo Sub -19 T20 da ICC Women’s foi disputada em 2023.

A edição inaugural da Copa do Mundo T20 da ICC da ICC, U19, foi originalmente criada em 2021, mas mudou-se para 2023 devido à pandemia covid-19.

A competição tem sido um grande sucesso e ajudou a aumentar a faixa etária e o críquete feminino júnior em várias partes do mundo. Ele deu aos jogadores de críquete a oportunidade de jogar em partidas competitivas.

O torneio apresenta 16 equipes divididas em quatro grupos, cada um com quatro equipes. As três melhores equipes de cada grupo vão para a Super Six Round, que tem 12 equipes divididas em dois grupos de seis equipes cada. As duas melhores equipes de cada grupo Super Six se qualificam para as semifinais.

Até agora, houve duas edições da Copa do Mundo de T20 da ICC da ICC, Sub -19, e a terceira edição será disputada em 2027.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos vencedores da Copa do Mundo Sub -19 T20 da ICC até agora.

Lista de todas as equipes para ganhar o ICC feminino da Copa do Mundo Sub -19:

1. Índia – 2023

Dirigido por Shafali Verma, a Índia teve uma campanha fantástica no T20 da Copa do Mundo de Abertura da ICC, em 2023, na África do Sul. Eles passaram pelas fases de grupos invictas, derrotando a África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Escócia.

Na rodada do Super Six, a Índia enfrentou sua única derrota da campanha, perdendo para a Austrália por sete postigos. No entanto, as mulheres azuis se recuperaram com uma vitória confortável sobre o Sri Lanka para garantir seu lugar nas semifinais.

Então eles derrotaram a Nova Zelândia por oito wickts na semifinal e o seguiram com uma vitória de sete postigos sobre a Inglaterra na final para garantir o troféu. Shweta Sehrawat acabou como o maior goleador do torneio com 297 corridas em sete jogos.

2. Índia – 2025

Capitaneado, de Niki Prasad, a Índia manteve um recorde perfeito para ganhar a edição de 2025 do U19 T20 World Cup Women’s Sub -19. A Índia navegou pelos palcos do grupo com vitórias confortáveis ​​sobre as Índias Ocidentais, Malásia e Sri Lanka.

No Super Six, a Índia venceu facilmente Bangladesh e Escócia, vencendo oito Wickts e 150 corridas, respectivamente, para chegar às semifinais. Na semifinal, eles venceram a Inglaterra por nove postigos. No final, a Índia derrotou a África do Sul por nove postigos em uma final unilateral para reivindicar o título.

Gongadi Trisha e Vaishnavi Sharma estrelaram na Índia marcando 309 corridas e coletando 17 postigos, respectivamente.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 2 de fevereiro de 2025)

