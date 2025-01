Lista de todos os gols do Al Nassr

Muitos grandes nomes seguiram a estrela portuguesa até à Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo é amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O atacante talismânico melhorou ainda mais sua reputação depois de ingressar no gigante da Saudi Pro League, Al Nassr. O futebolista português tornou-se no futebolista mais bem pago do mundo ao assinar um novo contrato de dois anos e meio com o Al Nassr como agente livre que o manterá no clube saudita até 2025.

Depois de ingressar no Al Nassr em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo fez sua estreia pelo Al Nassr como capitão do clube na vitória por 1 a 0 sobre o Al Ettifaq FC na Saudi Pro League. Mais tarde, ele marcou seu primeiro hat-trick, marcando os quatro gols na vitória por 4 a 0 sobre o Al Wehda FC. Ele ajudou o Al Nassr a vencer o arquirrival Al Hilal por 2 a 1 na final da Copa dos Campeões dos Clubes Árabes de 2023, conquistando seu primeiro título na Arábia Saudita. Al Nassr Talisman também se tornou o primeiro jogador de futebol a terminar como artilheiro em quatro ligas diferentes: Premier League, La Liga, Serie A e Saudi Pro League.

O Al Nassr é o quinto clube pelo qual Cristiano Ronaldo jogou na sua carreira profissional sénior. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro começou a sua carreira no clube português Sporting CP em 2002. Depois jogou em grandes clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus. Ao longo dos anos, o craque português conquistou vários títulos importantes, incluindo cinco UEFA Champions League, três Premier League inglesa, duas LaLiga e muitos mais.

Depois de ingressar no clube saudita Al Nassr, muitos jogadores de topo ingressaram na liga e seguiram os passos portugueses. Neymar Jr ingressou no Al Hilal, o ex-vencedor da Bola de Ouro e lenda do Real Madrid Karim Benzema ingressou no Al Ittihad. N’Golo Kante, Roberto Firmino, Milinkovic Savic, Sadio Mané, Riyad Mahrez e Jordan Henderson. Muitos jogadores importantes também ingressarão nesta liga nos próximos anos. Anteriormente, a Saudi Pro League era uma das melhores ligas da Ásia, mas neste momento é uma das melhores ligas em termos de audiência e qualidade.

Aqui está uma lista de todos os gols marcados por Cristiano Ronaldo após ingressar no Al Nassr:

Objetivo Não Nome do partido Nome da competição Tipo de destino Assistência para gol 1 Al-Fateh x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 2 Al Wehda x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Abdulrahman 3 Al Wehda x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito ghareb 4 Al Wehda x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 5 Al Wehda x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Sami Al-Najei 6 Damac x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 7 Damac x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Sultão Al-Ghannam 8 Damac x Al Nassr Liga profissional saudita Alvo de contra-ataque Ayman Yahya 9 Al Nasr x Abha Liga profissional saudita Tiro livre direto QUE 10 Al Was x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 11 Al Was x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Talisca 12 Al Nassr x Al-Raed Liga profissional saudita Cabeçalho Sultão Al-Ghannam 13 Al Tai x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 14 Al Nassr x Al-Shabab Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Luis Gustavo 15 Al-Fateh x Al Nassr Liga profissional saudita Cabeçalho Sultão Al-Ghannam 16 Al-Fateh x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Abdulrahman Ghareb 17 Al-Fateh x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Nawaf Al-Boushal 18 Al Nassr x Al-Shabab Liga profissional saudita Pesar QUE 19 Al Nassr x Al-Shabab Liga profissional saudita Pesar QUE 20 Al Hazem x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Abdulrahman Ghareb 21 Al-Raed x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Talisca 22 Al Nassr x Al Ahli Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Sadio Mané 23 Al Nassr x Al Ahl Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Talisca 24 Al Tai x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 25 Al Nassr x Isticol Liga dos Campeões da AFC Golpeado com o pé esquerdo QUE 26 Al Nassr x Damac Liga profissional saudita Tiro livre direto QUE 27 Al Nasr x Al Duhail Liga dos Campeões da AFC Golpeado com o pé esquerdo Sultão Al-Ghannam 28 Al Nasr x Al Duhail Liga dos Campeões da AFC Golpeado com o pé esquerdo Sultão Al-Ghannam 29 Al Nassr x Al Khaleej Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Abdulrahman Ghareb 30 Al Wehda x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 31 Al Nassr x Al Okhdood Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 32 Al Nassr x Al Okhdood Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 33 Al Nassr x Al Riyadh Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Sadio Mané 34 Al-Shabab x Al Nassr Copa do Rei Atirado com o pé direito Otávio 35 Al Nassr x Al Ettifaq Liga profissional saudita Pesar QUE 36 Al Ittihad x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 37 Al Ittihad x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 38 Al Taawoun x Al Nassr Liga profissional saudita Cabeçalho Sako Fofana 39 Al Fayha x Al Nassr Liga dos Campeões da AFC Atirado com o pé direito Marcelo Brozovic 40 Al Nassr x Al-Fateh Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Sultão Al-Ghannam 41 Al Nassr x Al-Fateh Liga dos Campeões da AFC Atirado com o pé direito QUE 42 Al-Shabab x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 43 Al Nassr x Al Ain Liga dos Campeões da AFC Pesar QUE 44 Al-Ahli x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 45 Al Nassr x Al Tai Liga profissional saudita Chute com a direita, chute com a perna direita Sadio Mané 46 Al Nassr x Al Tai Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 47 Al Nassr x Al Tai Liga profissional saudita Cabeçalho Abdulmajeed Al-Sulayhim 48 Abha x Al Nassr Liga profissional saudita Tiro livre direto QUE 49 Abha x Al Nassr Liga profissional saudita Tiro livre direto QUE 50 Abha x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 51 Al Nassr x Al Khaleej Copa do Rei Golpeado com o pé esquerdo Ayman Yahya 52 Al Nassr x Al Khaleej Copa do Rei Golpeado com o pé esquerdo Ayman Yahya 53 Al Nassr x Al Wehda Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Marcelo Brozovic 54 Al Nassr x Al Wehda Liga profissional saudita Cabeçalho Sadio Mané 55 Al Nassr x Al Wehda Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo QUE 56 Al Okhdood x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Ali Al-Hassan 57 Al Nassr x Al Ittihad Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Mohammed Al Fatil 58 Al Nassr x Al Ittihad Liga profissional saudita Cabeçalho Marcelo Brozovic 59 Union Monastirienne x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Cabeçalho Sultão Al Ghannam 60 Zamalek x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Cabeçalho Abdulmajeed 61 Raja CA x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Atirado com o pé direito Talisca 62 Al Shorta x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Pesar QUE 63 Al-Hilal x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Atirado com o pé direito Al Ganam 64 Al-Hilal x Al Nassr Copa dos Campeões de Clubes Árabes Cabeçalho Al Ganam 65 Al Taawoun x Al Nassr Supercopa da Arábia Saudita Atirado com o pé direito Sultão Al Ghannam 66 Al Nassr x Al-Hilal Supercopa da Arábia Saudita Atirado com o pé direito Abdulrahman Ghareb 67 Al Nassr x Al-Raed Liga profissional saudita Cabeçalho Sadio Mané 68 Al Fahya x Al Nassr Liga profissional saudita Tiro livre direto QUE 69 Al Ettifaq x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 70 Al Nassr x Al Wehda Liga profissional saudita Pesar QUE 71 Al Nassr x Al Rayyan Elite da Liga dos Campeões da AFC Golpeado com o pé esquerdo Abdulrahman Ghareb 72 Al Nassr x Al Orobah Liga profissional saudita Pesar QUE 73 Al-Shabab x Al Nassr Liga profissional saudita Pesar QUE 74 Al Nassr x Al Ain Elite da Liga dos Campeões da AFC Golpeado com o pé esquerdo QUE 75 Al Nassr x Al-Qadisiyah Liga profissional saudita Atirado com o pé direito QUE 76 Al-Gharafa x Al Nassr Elite da Liga dos Campeões da AFC Cabeçalho Sultão Al-Ghannam 77 Al-Gharafa x Al Nassr Elite da Liga dos Campeões da AFC Atirado com o pé direito anjo 78 Al Nassr x Damac Liga profissional saudita Pesar QUE 79 Al Nassr x Damac Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Nawaf Boushal 80 Al Ittihad x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito anjo 81 Al Nassr x Al Akhdoud Liga profissional saudita Pesar QUE 82 Al Khaleej x Al Nassr Liga profissional saudita Atirado com o pé direito Otávio 83 Al Khaleej x Al Nassr Liga profissional saudita Golpeado com o pé esquerdo Saad Haqawi

Cristiano Ronaldo: Análise completa de todos os gols do Al Nassr

Competência Jogos disputados Metas Liga profissional saudita 59 60 Copa do Rei da Arábia Saudita 6 3 Supercopa da Arábia Saudita 3 2 Copa dos Campeões de Clubes Árabes 6 6 Liga dos Campeões da AFC 13 10 Total 87 83

Perguntas frequentes

Quando Cristiano Ronaldo se juntou ao Al-Nassr na Saudi Pro League?

Em 30 de dezembro de 2022, o clube saudita Al Nassr chegou a acordo para que Ronaldo ingressasse no clube, assinando contrato até 2025. Estreou pelo Al Nassr em 22 de janeiro de 2023, como capitão do clube, jogando todos os 90 minutos completos de um Vitória por 1 a 0 sobre o Al-Ettifaq.

Qual é o contrato atual de Cristiano Ronaldo no Al Nassr?

Ronaldo teria recebido o maior salário do futebol da história, 200 milhões de euros por ano, incluindo um salário garantido no futebol de 90 milhões de euros, com acordos comerciais e de patrocínio elevando seu salário anual total para 200 milhões de euros.

Relacionado: Lista de todos os hat-tricks de Cristiano Ronaldo

Quando termina o contrato atual de Cristiano Ronaldo?

Após assinar contrato de dois anos e meio com o time de Riad, Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até 30 de junho de 2025.

Quantos troféus Cristiano Ronaldo ganhou com o Al Nassr?

Na final da Copa dos Campeões dos Clubes Árabes, Ronaldo marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o rival Al Hilal na prorrogação. Eles têm apenas um troféu até o momento: perderam a final da Copa del Rey para o Al Hilal nos pênaltis, após a partida terminar empatada em 1 a 1 na prorrogação.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.