Lista de todos os jogadores devido a uma lesão no Troféu dos Campeões 2025

O Troféu dos Campeões da ICC 2025 começará em 19 de fevereiro.

O Troféu dos Campeões está programado para retornar após oito anos e sua nona edição começará no Paquistão a partir de 19 de fevereiro. No entanto, o Troféu dos Campeões está organizando 2025 com o Paquistão, mas a equipe indiana jogará em Dubai e, se chegarem à semifinal/final, eles também serão jogados em Dubai. Todas as equipes anunciaram sua equipe na terceira semana de janeiro para o Troféu dos Campeões 2025.

No entanto, algumas equipes sofreram um revés importante devido à lesão dos principais jogadores e a equipe australiana está no topo. Além disso, a equipe da Inglaterra e da África do Sul também teve que mudar sua equipe devido a jogadores feridos. A equipe indiana também sofreu um ótimo revés devido à lesão do lendário jogador de boliche rápido.

Vamos ver o que os jogadores estiveram fora do troféu dos campeões de 2025 devido a uma lesão até agora:

JASPREET BUMRAH (ÍNDIA)

Jasprit Bumrah. (Fonte da imagem: ICC)

A equipe indiana sofreu um grande golpe antes do Champions Trophy 2025 e o veterano jogador de boliche Jasprit Bumrah foi descartado do torneio devido ao seu desconforto da cintura. No último teste disputado contra a Austrália em Sydney, em janeiro, Bumrah sofreu um apoio e é por isso que não fazia parte da equipe T20 e da equipe ODI contra a Inglaterra, mas agora devido a essa lesão, também do troféu dos campeões também devido ao mesma lesão.

Pat Cummins (Austrália)

AHMEDABAD, ÍNDIA – 18 de novembro: Pat Cummins, da Austrália, posa após uma conferência de imprensa australiana antes da final do CPI Cricket World Cricket no Narendra Modi Stadium em 18 de novembro de 2023 em Ahmedabad, Índia, na Índia. (Foto de Robert Cianflone/Getty Images)

O capitão vencedor da Copa do Mundo de 2023, australiano, Pat Cummins, não poderá participar do troféu de 2025 Campeões devido a uma lesão no tornozelo. Cummins ficou ferido no final do troféu Border-Gavaskar tocou entre a Índia e a Austrália e é por isso que ele nem fez um tour pelo Sri Lanka com a equipe australiano e foi substituído por Steve Smith em seu lugar. No troféu dos campeões, é provável que o equipamento esteja disponível em Steve Smith.

Josh Hazlewood (Austrália)

Josh Hazelwood. (Fonte da imagem: Twitter)

Josh Hazelwood, outro jogador de boliche rápido australiano, não fará parte do troféu dos campeões devido a uma lesão. Significativamente, Hazelwood estava fora da equipe desde o terceiro teste de Brisbane do troféu de border-gavaskar contra a Índia e o problema da tensão secundária. Depois disso, ele nem sequer fez uma turnê no Sri Lanka com a equipe e também foi descartada do time de troféus dos campeões.

Mitchell Marsh (Austrália)

Mitchell Marsh. (Fonte da imagem: ICC)

Mitchell Marsh, australiano, Mitchell Marsh não poderá jogar no troféu dos campeões devido a um problema nas costas. Após a série de testes contra a Índia, Marsh saiu depois de jogar apenas um jogo na BBL e ainda não se recuperou de sua lesão. Até Marsh acha difícil jogar no IPL 2025 e em tal situação, o time de Lucknow Supergiant pode ficar um grande choque.

Enriqueça Norcia (África do Sul)

BRIDGETOWN, BARBADOS – 29 de junho: Anrich Nortje, da África do Sul, durante a partida final da ICC T20 Cricket Cop Indies & EUA 2024 entre a África do Sul e a Índia em Kensington Oval em 29 de junho de 2024 em Bridgetown, Barbados. (Foto de Philip Brown/Getty Images)

O jogador de boliche da África do Sul rápido, Enriquece Norcia, também foi descartado do troféu campeão devido a um problema nas costas. Norcia está fora do terreno desde que jogou no torneio Abu Dhabi T10 em dezembro e não pôde participar da série de testes contra o Paquistão, além do SA20 devido a uma lesão.

Jacob Bethel (Inglaterra)

Jacob Bethell. Image-BCCI

O novo esfregar Jacob Bethel na Inglaterra foi descartado do troféu Champion. Depois de jogar em uma série T20 de cinco jogos contra a Índia recentemente, Bethel funcionou bem no primeiro ódio jogado em Nagpur e marcou meio século, mas depois desse jogo, ele foi ferido devido à série ODI e também grande. Fora do torneio. Junto com isso, agora há uma nuvem de dúvida quando ele jogou pelo RCB no IPL 2025.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.