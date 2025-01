Lista de todos os rebatedores australianos para obter mais de 10.000 corridas no teste Cryket

Apenas três batedores australianos marcaram mais de 10.000 corridas no teste Cryket até agora.

A Austrália é a equipe de maior sucesso na história do teste Cryket. O legado australiano no formato mais longo do jogo inclui oito testes da ICC entre 2003 e 2020 e vence a final do Campeonato Mundial de Testes da ICC em 2023.

Ao longo dos anos, a Austrália produziu alguns dos melhores jogadores do mundo. Os batedores australianos tiveram um papel fundamental na publicação de grandes totais em diferentes condições em todo o mundo.

Apesar de jogar a maioria de seus jogos em lançamentos infláveis ​​na Austrália, alguns dos batedores australianos gravaram seus nomes na história, acumulando mais de 10.000 corridas em suas corridas de teste.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos batedores australianos que cruzaram a marca de 10.000 corridas no formato mais antigo do jogo.

1. Allan Border – 11.174 corridas

O ex -capitão australiano, Allan Border, é considerado um dos melhores batedores de seu tempo. Principalmente atingindo o número 4, a borda foi a primeira massa australiana a marcar mais de 10.000 corridas no críquete de teste. Acumulou 11.174 em 156 testes a uma média de 50,56. Sua conta impressionante inclui 27 séculos e 63 séculos.

A fronteira é aclamada ao transformar a equipe australiana em uma potência de críquete. Ele levou a Austrália ao seu primeiro troféu da Copa do Mundo da ICC de críquete em 1987.

2. Steve Waugh – 10.927 corridas

Um dos capitães mais bem -sucedidos da Austrália, Steve Waugh foi o segundo em seu país a marcar mais de 10.000 corridas no formato mais longo do jogo. Ele é o terceiro melhor artilheiro da Austrália no teste Cryket. Em 168 testes, Waugh obteve 10.927 corridas em uma média impressionante de 51,00, incluindo 32 e 50 séculos.

O que torna Waugh especial é o fato de ele ter alcançado essa milha incrível, as melhores equipes de teste.

3. Ricky Ponting – 13.378 corridas

Um dos grandes Ponting Ricky foi o terceiro batedor australiano a violar a marca de corridas 10000 no teste Cryket. Ponting terminou sua carreira como o melhor goleador de seu país, com 13.378 corridas em sua carreira de teste, com uma excelente média de 51,85. O batedor da Tasmânia estava no topo de seus poderes no início dos anos 2000.

Ele também tem o registro de marcar a maior parte do eixo de sempre por um batedor australiano com sua conta de 41 anos.

4. Steve Smith – 10000* corridas

O grande Steve Smith, da Austrália, é o último participante desta lista de batedores australianos a obter 10.000 ou mais corridas no críquete do julgamento. Começando sua carreira como girador de pernas, Smith se tornou um dos grandes nomes do jogo com o bastão.

Steve Smith violou a marca de 10000 em 29 de janeiro de 2025 contra o Sri Lanka em Galle. Smith também tem mais séculos (34) para a Austrália no teste Cryket.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 29 de janeiro de 2025)

