Lista de todos os treinadores do Hyderabad FC e suas atuações na ISL

Hyderabad FC conquistou seu primeiro título na temporada ISL 2021-22

O Hyderabad FC é um clube que rapidamente ganhou destaque na Superliga Indiana (ISL) e passou por uma evolução fascinante sob a tutela de vários treinadores talentosos.

Desde as combinações de passes meticulosamente elaboradas e o jogo de construção paciente orquestrado por Manolo Márquez, que guiou a equipe ao seu histórico título ISL, até as abordagens mais diretas e agressivas implementadas por treinadores posteriores como Thangboi Singto, o estilo de jogo do clube passou por uma série de transformações dinâmicas.

Abaixo está uma análise detalhada da gestão de cada treinador, destacando seu desempenho, principais contratações e impacto geral na equipe.

Phil Brown (29 de agosto de 2019 a 11 de janeiro de 2020)

Total de partidas: 12

Ganhou – 1

Empate -2

Perdido – 9

Média de pontos por jogo – 0,416

Melhor resultado – N/A

Pior resultado – Última posição na classificação com apenas 5 pontos

Melhor contratação: Marcelinho

Maior contratação: Adil Khan

Pior contratação: Bobo

Estrangeiro com melhor desempenho sob seu comando: Marcelinho

Indiano com melhor desempenho sob seu comando: Nikhil Poojary

Phil Brown foi o primeiro treinador a treinar as Amarelas e Pretas. O técnico inglês teve a temporada mais decepcionante, já que os Nawabs permaneceram na última posição da liga durante sua temporada de estreia. Phil Brown foi demitido na segunda metade da temporada de 2019, após uma série de derrotas.

Xavier Gurri López (24 de janeiro de 2020 a 1º de junho de 2020)

Total de partidas: 5

Ganhou – 1

Empate – 2

Perdido – 2

Média de pontos por jogo – 1

Pior resultado: N/A

Melhor assinatura: N/A

Maior assinatura: N/A

Pior contratação: N/A

Estrangeiro com melhor desempenho sob seu comando: Marcelinho

Índio com melhor desempenho sob seu comando: Liston Colaco

Após a saída de Phil Brown do Hyderabad FC, Xavier Gurri, assistente técnico, assumiu a responsabilidade da equipe. Sob ele, Liston Colaco floresceu bem e foi uma ameaça nas laterais, tornando-o um dos jogadores com ritmo mais incrível não só no time, mas também no campeonato.

Manolo Márquez (31 de agosto de 2020 a 31 de maio de 2023)

Manolo Marquez impressionou jovens talentos indianos quando treinou o Hyderabad FC. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Total de partidas: 57

Gado – 27

Empate – 18

Perdido – 12

Média de pontos por jogo – 1.736

Melhor resultado – 2º lugar

Pior resultado -5º lugar

Melhor contratação: Bartolomé Ogbeche

Maior contratação: Bartolomé Ogbeche

Pior contratação – Subrata Pal

Estrangeiro com melhor desempenho sob seu comando: Bartholomew Ogbeche

Indiano com melhor desempenho sob seu comando: Akash Mishra

Troféus: título da Super League indiana (temporada 21-22)

Manolo Marquez ingressou na Superliga Indiana como treinador do Hyderabad FC. Os Nawabs tiveram seu melhor tempo sob o comando do espanhol, já que haviam entrado nos playoffs três vezes sob seu comando.

Manolo Márquez também conquistou seu primeiro título sob o comando do técnico. Sua última temporada com os Nawabs terminou de forma decepcionante, quando o Hyderabad FC perdeu a vaga na final para Mohunbagan na disputa de pênaltis. Hyderabad FC conquistou seu primeiro título em 20 de março de 2022 em Fatorda, Goa. Eles venceram o Kerala Blasters por 3 a 1 nos pênaltis, depois que a partida terminou em 1 a 1 na prorrogação.

Thangboi Singto (7 de julho de 2023 a 18 de dezembro de 2024)

Thangboi Singto se esforçou muito para construir o Hyderabad FC no ISL 2024-25. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Total de partidas: 33

Ganhou – 3

Empate – 6

Perdido – 24

Média de pontos por partida – 0,45

Melhor resultado: N/A

Pior resultado: Última posição na temporada 2023-24

Melhor contratação: Andrei Alba

Pior contratação: Leander D’Cunha

Maior contratação: Cy Goddard

Melhor Performance Estrangeira: Andrei Alba

Indiano com melhor desempenho: Alex Saji

Thangboi Singto assumiu as rédeas do The Yellow and Black depois de Manolo Marquez junto com a assistência de Connor Nestor e Shameel Chembakath. Ele apoiou o clube durante seus problemas financeiros e até tentou reconstruí-lo com um time relativamente mais jovem, depois que a maioria dos jogadores seniores saiu durante a segunda metade da temporada.

Thangboi Singto também é o primeiro técnico indiano a vencer uma partida do ISL com um contingente totalmente indiano. Ele então continuou como técnico dos Nawabs mesmo durante a temporada 2024-25, mas não conseguiu apresentar o desempenho esperado, apesar de ter um time melhor e estrangeiros.

O início irregular de Thangboi Singto levou à sua demissão, e o técnico interino Shameel Chembakath agora lidera a equipe.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.