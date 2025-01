Lista de todos os vencedores anunciados até agora

Os vencedores dos Prêmios ICC de 2024 serão nomeados em janeiro de 2025.

2024 foi um ano emocionante para todos os fãs de críquete. O ano foi repleto de ação T20, incluindo a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC e a Copa do Mundo T20 da ICC. Também contou com intenso teste de críquete, com equipes lutando muito para garantir uma vaga na final do ICC World Test Championship (WTC) 2023-25, a ser disputado no Lord’s, em Londres.

A Índia fez história ao derrotar a África do Sul na final da Copa do Mundo Masculina e conquistar seu segundo título. Enquanto isso, as mulheres da Nova Zelândia encerraram sua longa espera garantindo sua primeira Copa do Mundo Feminina T20.

Estrelas como Jasprit Bumrah, Travis Head, Joe Root e Kusal Mendis brilharam para seus países, enquanto os jovens talentos Harry Brook e Kamindu Mendis causaram um forte impacto no críquete de alto nível.

Bumrah terminou o ano como o principal tomador de postigos, com 80 escalpos no críquete internacional. Seu excelente desempenho veio no Troféu Border-Gavaskar 2024-25, onde manteve a Índia na série com 32 postigos em nove entradas.

Por outro lado, o batedor de classe média do Sri Lanka Kamindu Mendis liderou as tabelas de pontuação com 1.860 corridas em todos os formatos.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada na lista de todos os vencedores do ICC Awards 2024 anunciados até agora.

ICC Awards 2024: Lista de todos os vencedores anunciada até agora

1. Jogador de críquete T20i masculino do ano de 2024 – Arshdeep Singh (Ind)

2. Jogadora de críquete feminina T20I do ano de 2024 – Melie Kerr (NZ)

3. Jogador de críquete masculino emergente do ano de 2024 – Kamindu Mendis (NZ)

4. Jogadora de críquete feminina emergente do ano de 2024 – Annerie Dercksen (SA)

5. Jogador de críquete masculino associado do ano de 2024 – Gerhard Erasmus (NAM)

6. Jogadora de Críquete Associada do Ano de 2024 – Esha Oza (Omã)

7. Árbitro do ano de 2024 – Richard Illingworth (ENG)

Equipe de teste masculino do ano da ICC em 2024: Yashasvi Jaiswal (Ind), Ben Duckett (Eng), Kane Williamson (NZ), Joe Root (Eng), Harry Brook (Eng), Kamindu Mendis (SL) (SL), Zamie Smith (WK) (ENG) (ENG) (ENG), Ravindra Jadeja (Índia), Pat Cummins (c) (Aus), Matt Henry (NZ) e Jasprit Bumrah (Ind)

Equipe ODI masculina da ICC do ano de 2024: Saim Ayub (Pak), Rahmanlllah Gurbaz (AFG), Pathum nissanka (SL), Kusal Mindis (WK) (SL), Charith Asalanka (C) (SL), Sherfane Rutherford (WI), Azmatullah Omarzai (AFG) Induaranga (AFG ), Shaheen Shah Afridi (Pak), Haris Rauf (Pak) e Am Ghazanfar (AFG).

Equipe masculina T20I da ICC do ano de 2024: Rohit Sharma (C) (Ind), Travis Head (Aus), Phil Salt (Eng), Babar Azam (Pak), Nicholas Pooran (WI) (WI), Sikandar Raza (Zim), Hardik Pandya (Ind), Rashid Khan (AFG), Wanindu Hasaranga (SL), Jasprit Bumrah (Ind) e Arshdeep Singh (Ind).

Equipe T20I Feminina da ICC do Ano de 2024: Laura Wolvaardt (SA), Smriti de Mandhan (Ind), Hayley Matthews, casal Kapp (SA), Orla Compras (IRE), Sharma Deepti (Ind) e Sadia Iqbal (Pak).

Equipe ODI Feminina do Ano de 2024 da ICC: Smatis (ind) (ind) (c)), Champerti Agamatekhu (SL), Hayley Matthew) (WI), Marizanne), Ashleegh Gddrenegh (Asus), Annael Josen (Asus), Annael Josen (Ash. (En), Dep Meus Tartans (Ind), Sophie Eclesstone (EN) e Kate Cross (Pen).

(Lista atualizada em 26 de janeiro de 2025. Alguns vencedores dos prêmios ainda não foram anunciados.)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; Baixe o khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp E Telegrama.