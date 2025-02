Lista de todos os vencedores após a final entre o IND-W U19 vs SA-W U19

A Índia venceu a Copa do Mundo T20 feminina ICC U19 2025 ao derrotar a África do Sul na final.

A Índia criou a história em 1º de fevereiro de 2025, vencendo seu segundo troféu T20 T20 T20 U19, quando venceu a África do Sul na final em Kuala Lumpur por nove postigos. Ambas as equipes estavam invictas na final, e a Índia também prevaleceu no confronto do título.

A edição de abertura da Copa do Mundo do T20 feminina ICC U19 foi disputada em 2023 na África do Sul, onde Shafali Verma foi o capitão da Índia com o título.

Agora, Niki Prasad levou a Índia ao troféu na Copa do Mundo T20 da Mulher ICC U19 2025 na Malásia.

A Índia registrou vitórias enfáticas ao longo do torneio, e elas também fizeram isso na final. A África do Sul venceu o sorteio e escolheu bater primeiro, mas os jogadores indianos os colocaram sob pressão.

Eles foram para 20/3 em 4,1 overs e a Índia pressionou ainda mais a paleta na taxa de pontuação que coletava wicks regulares. A unidade de rebatidas da África do Sul simplesmente não pôde ser lançada e foi finalmente removida por apenas 82 corridas. Seu maior goleador foi Mieke Van Vouratst, que marcou 23 e o próximo maior goleador nas entradas foi Jemma Botha com 16.

Para a Índia, Gongadi Trisha retornou com excelentes números de 3/15. Três outros jogadores de boliche, Parasika Sisodia, Aayushi Shukla e Vaishnavi Sharma, levaram dois postigos cada.

O titular de Gongadi Trisha, que marcou 44*, marcou 44* corre de 33 bolas, e o batedor nº 3 do Sanika Chalke marcou 26* de 22 bolas. Chalke atingiu o limite de vitórias quando a Índia venceu por nove postigos e com mais de oito overs sobrevoados.

Confira os vencedores da Copa do Mundo T20 feminina ICC U19 2025:

Vencedores: Índia

Vice-campeão: África do Sul

Jogador final: Gongadi Trisha (3/15 e 44*)

Jogador de torneio: Gongadi Trisha (309 corridas, 7 Wickts)

