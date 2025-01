Lista de treinadores lançados antes do PKL 12

Algumas franquias tomaram decisões difíceis antes da próxima temporada da PKL.

A 11ª temporada da Liga Pro Kabaddi (PKL 11) terminou com um final estelar onde Haryana Steelers derrotou Patna Pirates (32-23) para levantar o troféu. Depois que a temporada terminou, chegou a hora de a administração das 12 equipes olharem para trás e analisar suas deficiências. Algumas equipes não perderam seu tempo e lançaram seus treinadores para iniciar seus preparativos desde o início e tentaram se preparar o máximo possível para a próxima temporada.

Eles esperavam algumas decisões quando seus resultados chegavam. No entanto, uma decisão surpreendeu os fãs e especialistas de Kabaddi. Aqui vamos dar uma olhada na lista de treinadores que foram libertados por suas respectivas franquias após a conclusão da PKL 11.

Sanjeev Baliyan (Jaipur Pink Panthers)

Jaipur Pink Panthers anunciou o lançamento de seu treinador -chefe, Sanjeev Baliyan, através de sua manga de redes sociais. Baliyan foi outro treinador espetacular que fez de Pink Painnhers uma equipe campeã na 9ª temporada. No entanto, seu curso como treinador foi um saco muito misto de resultados. Baliyan foi o treinador -chefe do Panthers por 4 temporadas, das quais a equipe alcançou três vezes nos playoffs.

A temporada 11 foi uma das estações mais mistas da franquia, onde alguns jogos dominavam e até foram derrotados algumas vezes, especialmente no eliminador, onde perderam para os Yoddhas por uma margem de 28 pontos. Ele se divertiu muito com a franquia, mas finalmente terminou.

Ram Meher Singh (Gujarat Giants)

O vencedor do prêmio Arjuna, Ram Mehar Singh, também terminou seu papel como treinador do Gujarat Giants. O PKL 11 foi a pior temporada de Giants em sua história de PKL. Talvez seja por isso que a gerência tomou essa ação estrita e lançou o treinador campeão que levou Patna Pirates ao troféu da PKL na 5ª temporada.

Singh treinou os gigantes por três temporadas, mas eles não conseguiram levantar o troféu uma vez. É por isso que a franquia o lançou e agora a gerência buscará uma substituição melhor e espera obter melhores resultados.

Narender Redhu (Patna Pirates)

Esta decisão foi lançada como o maior atordoamento de todos. Narednder Redhu foi lançado logo depois que os piratas de Patna perderam a final do PKL 11 contra o Haryana Steelers. Redhu se juntou aos Piratas como treinador -chefe na 10ª temporada e deu excelentes resultados nas duas temporadas.

Os piratas foram classificados para os playoffs nas temporadas 10 e 11. Em PKL 10, foram eliminados na semifinal perdida para Puneri Paltan, que mais tarde se tornou campeão. Na 11ª temporada, eles perderam a final contra o Steelers. Embora a gerência tenha tomado rapidamente essa decisão, será interessante ver quem designará como o novo treinador da PKL 12.

Qual desses lançamentos foi uma decisão chocante para você e com quem você concorda? Além disso, qual treinador gostaria que essas equipes escolhessem para a próxima temporada? Informe -nos na seção de comentários.

J Udaya Kumar e Dharamaraj Cheralathan (Tamil Thalaivas)

Após uma temporada decepcionante, a administração de Tamil Thalaivas decidiu se aposentar de sua estratégia de duplo treinador e lançou ambos, o treinador -chefe, Jedya Kumar e Dharmarja Charalathan.

A equipe decidiu ir com uma nova abordagem do PKL 11, mas não conseguiu encontrar os resultados que estavam procurando. Os Thalants terminaram em nono lugar com 13 derrotas, 1 empate e apenas 8 vitórias em seu crédito. Como declarou o CEO da franquia, Shushen Vashishth, buscará uma nova perspectiva e uma abordagem que avançava na próxima temporada.

Randhir Singh Sehrawat (Bengaluru Bulls)

Após um desastroso PKL 11, onde terminaram o fundo da bateria com apenas duas vitórias e 19 derrotas, o Bengaluru Bulls e o técnico Randhir Singh Sehrawat se separaram. A franquia anunciou a decisão em 28 de janeiro.

Randhir Singh fazia parte da franquia Bulls desde a temporada de abertura da PKL em 2014 e guiou a equipe ao título em 2018. Seu período de 11 anos com Bulls foi o mais longo da franquia PKL. O Bulls anunciou o BC Ramesh como seu novo treinador -chefe da PKL 12.

