Lista de tudo isso induzido até agora

Triple H se torna o primeiro membro do Hall da Fama da WWE 2025

O veterano da WWE Paul “Triple H” Mild será incluído no Hall da WWE da WWE de 2025. Stephanie McMahon, The Undertaker, e Shawn Michaels fez a declaração tocante durante uma reunião do Conselho da Cidade da WWE, surpreendente Levesque.

De acordo com Mike Johnson, de Pwinsider, o diretor de conteúdo da WWE foi pegado completamente de surpresa e irritou extremamente quando ouviu o anúncio. Alegando, ele até brincou sobre “querer matar” o presidente da WWE, Nick Khan, por organizar a surpresa. Com essa indução, o Triple H se juntará a um grupo de elite duas vezes um membro do Hall da Fama, pois já foi reconhecido como parte do D-geração X em 2019.

A indução de Triple H ao Hall da Fama nunca foi um problema de “sim”, mas “quando”. Tem sido uma força forte no ringue há décadas, vencendo 14 WWE e World Heavyweight Championship, o que ajudou a definir a atual era da WWE como executivo sênior.

Desde que ele estreou na WWE em 1995, o Triple H se tornou um dos talentos mais proeminentes da empresa. Como membro fundador do D-Geração X, ele ajudou a definir a era da atitude com luminárias como Shawn Michaels. Após uma luta épica com Shawn Michaels, Triple H formou “The Evolution” com Batista, Ric Flair e Randy Orton.

Ao longo dos anos, ele se dedicou a rivalidades memoráveis ​​com pessoas como Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena, Randy Orton, Mick Foley e The Undertaker. Seu mandato como WWE e o campeão mundial consolidaram sua reputação como um dos melhores lutadores da história. Sua reunião mais recente foi em 2019 durante uma viagem ao Japão, quando ele enfrentou Bobby Roode e Samoa Joe com Shinsuke Nakamura.

Por enquanto, apenas o Triple H está incluído, à medida que mais nomes são relatados, atualizaremos o artigo, para fornecer as informações mais recentes no circuito de luta livre.

Toda a renda confirmada para o WWE 2025 Hall of Fame

A última luta televisionada Triple H foi contra Randy Orton, na Arábia Saudita, em 2019. Desde então, ele foi forçado a se retirar da competição no ringue em 2022 devido a um evento cardíaco e cirurgia. Apesar disso, ele permaneceu um executivo e atualmente é o diretor de conteúdo da WWE.

É impossível imaginar o que seria a WWE sem o triplo de H. Seus conflitos dentro da corporação são importantes para sua história. De sua disputa com Daniel Bryan ao seu relacionamento com Shawn Michaels, esses momentos da história da WWE viverão.

