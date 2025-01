Lista dos times com mais participações em finais do PKL

Uma equipe disputou cinco finais em onze temporadas.

A 11ª temporada da Pro Kabaddi League (PKL) chegou a uma grande conclusão com o Haryana Steelers, que foi de longe o melhor time desta edição, conquistando merecidamente o título ao derrotar de forma abrangente o Patna Pirates por 32-23 na final. Foi a redenção para o Steelers, que havia sofrido uma derrota para o Puneri Paltan na final da última vez.

O PKL viu algumas equipes lutando para se firmar em onze temporadas. Na maioria das vezes ocupa a metade inferior da tabela. No entanto, alguns outros decifraram o código e chegaram aos playoffs de forma consistente. Alguns deles chegaram diversas vezes à final, separando-se assim do restante do grupo perseguidor.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos times que mais disputaram finais do PKL, aparecendo três ou mais vezes. É importante notar que cinco times, incluindo Bengaluru Bulls, Gujarat Giants, Dabang Delhi, Puneri Paltan e Haryana Steelers, jogaram a final duas vezes cada.

3. U Mumba (3 vezes)

O U Mumba foi o primeiro time a dominar o campeonato, chegando à final em cada uma das três primeiras edições. O fato de apenas um deles ter vencido não faz justiça a um time que tinha grandes nomes como Anup Kumar, Rakesh Kumar, Rishank Devadiga, Mohit Chhillar e Surender Nada em suas fileiras. Na final da temporada inaugural, o time perdeu por 24 a 35 para os Panteras Cor de Rosa de Jaipur.

Mumba então conquistou o título na segunda edição, derrotando o Bengaluru Bulls por 36-30 na final. Eles chegaram à final novamente na temporada seguinte (terminando no topo da tabela pela segunda edição consecutiva), apenas para sofrer uma derrota comovente por 31-28 para o Patna Pirates.

2. Panteras Cor de Rosa de Jaipur (3 vezes)

Os arquirrivais de U Mumba, Jaipur Pink Panthers, também chegaram à final três vezes. Eles lideraram as paradas na edição inaugural. Com jogadores como Navneet Gautam, Jasveer Singh e Maninder Singh no time, o time triunfou na final contra o Mumba.

Três temporadas depois, eles chegaram à segunda final, mas perderam por 29-37 para o Patna Pirates. Após um hiato, o time se recuperou na nona temporada. Com Arjun Deshwal causando estragos no ataque, complementado de forma brilhante por Sunil Kumar e Ankush, os Panteras conquistaram o primeiro lugar no final da fase da liga e derrotaram Puneri Paltan por 33-29 na final.

1. Piratas Patna (5 vezes)

O Patna Pirates está em uma liga própria, ganhando três títulos e terminando como vice-campeão duas vezes. Com ‘Record Breaker’ Pardeep Narwal experimentando uma parada ascendente, eles ganharam um hat-trick de títulos. Depois de uma vitória acirrada sobre o U Mumba na final do PKL 3, o time liderou as paradas na edição seguinte antes de derrotar o Jaipur Pink Panthers na final.

Eles então derrotaram o Gujarat Giants por 55-38 no confronto final da quinta temporada, que continua sendo a maior margem de vitória nas finais do PKL. Com Pardeep já ultrapassado, a equipe teve que se reagrupar. Com jogadores como Sachin Tanwar e Mohammadreza Shadloui no comando, o Pirates liderou a tabela na oitava edição, mas acabou perdendo por 36 a 37 para o Dabang Delhi, uma derrota por apenas um ponto!

O Pirates teve um time com novo visual no PKL 11. No entanto, jovens como Devank Dalal, Ayan Lohchab e Ankit Jaglan tiveram uma exibição superlativa quando o time chegou à quinta final antes de perder para o Haryana Steelers.

