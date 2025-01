Little Rock Trojans vs. Panteras do Leste de Illinois: como ver online, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Panteras del Este de Illinois @ Little Trojans

Registros atuais: Eastern Illinois 5-15, Little Rock 13-7

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante do vale de Ohio a tempo desde o Eastern Illinois Panthers e os Trojans de Little Rock estão prontos para dar gorjeta às 15:00 ET na segunda -feira em Robert F. Hyland Arena. Sem dúvida, os Panteras esperam acabar com uma sequência de 14 derrotas nas derrotas de 14 jogos que datam da última temporada.

No sábado, a leste de Illinois estava a uma distância surpreendente, mas ele não conseguiu fechar a lacuna quando 64-60 caíram ao sul de Indiana.

Enquanto isso, Little Rock já havia vencido quatro seguidas (uma seção em que eles superaram seus oponentes por uma média de 9,8 pontos) e continuaram cinco no sábado. Eles colocaram os leões doía por uma soma de 78-46. As probabilidades estavam do lado dos Trojans, mas não deram crédito suficiente à equipe, já que a margem era inesperadamente ampla.

A perda do leste de Illinois reduziu seu recorde para 5-15. Quanto a Little Rock, eles trabalharam bem recentemente, desde que venceram sete de suas últimas nove competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 13 a 7 nesta temporada.

O leste de Illinois ainda poderia estar sofrendo após a derrota devastadora por 71-47 que eles obtiveram de Little Rock em sua reunião anterior em fevereiro de 2024. O leste de Illinois pode vingar sua perda ou ele está condenado à história a ser repetida? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Little Rock e East Illinois têm 2 vitórias nos últimos 4 jogos.