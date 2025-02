Lituros comerciais de Luka Doncic: Lakers Get ‘A+’ enquanto resolve o futuro, por que os Mavs falham, apesar de desembarcar Anthony Davis

O moderno NBA É baseado no drama e não há terreno mais fértil para que coisas selvagens aconteçam do que os dias anteriores ao prazo de troca. Mas absolutamente ninguém poderia ter visto isso: Os Lakers e Mavericks concordaram com uma troca de três caminhos Com Utah, que envia Anthony Davis para Dallas e … prepare … Luka Doncic para Los Angeles. Sim, Luka Doncic agora jogará pelo Lakers com LeBron James.

Ao cavar isso, aqui estão os detalhes completos do tratamento:

Peço desculpas pelos fãs de jazz, mas ninguém tem tempo para avaliar sua parte deste contrato. Trata -se de Luka se juntar a LeBron e The Maverickls, por mais louco que pareça, possivelmente se posicionando melhor no curto prazo para ganhar um título. Agora, vamos às séries comerciais.

Os Lekers: A+

Não há outra maneira de ver isso. Considerando a idade e a produção, os Lakers acabaram de obter o que é provavelmente o jogador de basquete mais cobiçado do mundo, não chamado Victor Wembanyama. Doncic tem apenas 25 anos. Contratar um jogador tão bom e esse jovem em uma troca é uma loucura absoluta. Honestamente, você pode nunca mais ver essa pontuação em sua vida.

Quase não importa como Luka e LeBron se juntam ou se eles terão alguma possibilidade de permanecer defensivamente (provavelmente não), porque para os Lakers, as implicações de curto prazo deste Contrato não são tão importantes. Como isso acontece a longo prazo, assumindo que eles incluam Doncic em um acordo máximo o mais rápido possível.

Os Lakers tentam descobrir seu plano subsequente para os LeBrons há algum tempo. Eles permaneceram firmes com seus futuros equipes de primeira linha, sabendo que não poderiam esvaziar seu armário como LeBron envelhecida, o que certamente acontecerá, certo? Bem, Luka Doncic é praticamente responsável por essa preocupação e, para pensar, eles nem precisavam desistir de suas seleções elegíveis para obtê -lo. Eles ainda podiam sair e fazer ainda mais movimentos antes do prazo na quinta -feira.

Isso é realmente incrível. Não sei se Rob Pelinka é o homem mais afortunado ou mais inteligente vivo, mas os Lakers estão comemorando hoje à noite.

Mavericks: f

Então aqui está o estranho: eu realmente acho que os Mavericks são melhor posicionado para ganhar um campeonato Com Anthony Davis, assumindo a saúde completa da pós -temporada, que com Luka Doncic … hoje. Agora mesmo. E, no entanto, eles ainda recebem um F porque você não pode mudar Luka Doncic, não, a menos que sua mão seja forçada.

Ao ouvir a notícia, essa foi minha única explicação racional para o acordo. Os Mavericks deveriam ter sido forçados por Doncic a portas fechadas. Ele deve ter dito a ele que ele queria sair e que eles não queriam esperar até a próxima temporada, quando sua voz foi executada e perdida.

Através dessa lente, fui à sede da CBS Sports e, inicialmente, dei aos Mavericks um C-, porque sou sobre Davis e tenho que fazer tudo em termos de jogadores. Mas, de acordo com Marc Stein, Doncic “não solicitou uma troca”.

Agora, Como Bill Reiter, da CBS Sports, está ouvindoTalvez os Mavs achassem que Luka gostaria de pensar que ele não havia solicitado nada.

Mas os Mavericks decidiram mudar Luka Doncic sem ele fazer uma demanda, o que soa positivamente louco, mas na verdade é apoiado por esta citação do GM de Mavericks, Nico Harrison, Através de Tim MacMahon da ESPN.

“Acho que o defesa ganha campeonato”, disse o gerente geral do MAVS, Nico Harrison, sobre sua motivação para mudar Luka Doncic para Anthony Davis. “Acho que obter um centro de defesa e um jogador da NBA com uma mentalidade defensiva nos dá uma oportunidade melhor. Somos construídos para vencer agora e no futuro”.

MacMahon Também relatado Que os Mavericks tinham “preocupações importantes” sobre se associar à Doncic em outro contrato máximo “devido a seus constantes problemas de condicionamento”.

Portanto, esse é o contexto de que precisamos, ou pelo menos o máximo que podemos esperar no imediatismo de um comércio dessa magnitude. Os Mavericks não confiam que Luka permanece em forma e não confia que ele joga defesa e acredita que a defesa é essencial para ganhar um campeonato, e eu não acho que você encontre muitas pessoas que não concordam com nenhuma dessas coisas.

Também não acho que você encontre muitas pessoas, todas essas coisas, mesmo que elas tenham feito esse comércio. Existe a possibilidade de Nico Harrison ser o único GM da história que o teria feito. É Luka, cara. Ele é um jogador único em uma geração, mesmo quando está fora de forma e não está jogando na defesa. Desculpe. É muito grande e jovem demais para negociar, mesmo que as preocupações sejam razoáveis ​​e mesmo que você esteja possivelmente em um lugar melhor para ganhar um título de curto prazo, que eu acho que é o caso dos Mavericks.

Luka foi um desastre defensivo no final do ano passado. Os Celtics se deliciaram com ele. Dallas não teve a oportunidade de vencer essa série, mesmo com Luka sendo ofensivamente. Davis pode brincar com Daniel Gafford ou Derek Lively e dar aos Mavericks uma enorme linha de frente defensiva, e é uma combinação de dois homens absolutamente perfeitos com Kyrie Irving, a quem os Mavericks se sentem confortáveis ​​que se sentem confortáveis ​​em virar sua ofensiva, com tiros ao seu redor.

Se Davis estiver saudável nos playoffs, Dallas será desagradável. Basta olhar. Mas vou lhe dizer o que, mesmo que eles realmente ganhem o título, ainda será difícil justificar esse tratamento. Será muito mais fácil do que se não o fizer, mas ainda estará suportando por um longo tempo para deixar Luka Doncic por conta própria.

Em dois anos, quando Davis tem 34 anos e Kyrie tem 35 anos e Doncic está ganhando MVP, eles acordarão uma manhã com um suor frio se perguntando o que diabos eles fizeram, da mesma maneira que os Falcons, assim como Traz Young tem sido e tão justificável, pois esse comércio de um dia de redação parecia no papel na época, nunca superará Luka.

Olha, é isso. Davis estará fora de seu melhor momento em um piscar de olhos. Os Mavericks, se eles realmente quisessem fazer isso, poderiam ter saído e conseguir tantas equipes futuras que não sabiam o que fazer com eles. Mas eles escolheram o melhor time que poderia ser construído neste momento. É míope, mas é o que eles escolheram fazer. Eu não posso ver de forma alguma, eles não acabarão me arrependendo uma vez que o tempo passar o suficiente, no entanto, essas próximas temporadas tremer.

Ok tudo bem. Se eles ganharem títulos consecutivos, eu o darei a Nico.

Mas mesmo eles, quero dizer, não sei mais o que dizer. Isso é ridículo. Você pode ter pensamentos completamente diferentes, especialmente isso em uma semana, um mês ou um ano, ou em cinco anos, mas neste momento é assim que ela balança na minha cabeça. Os Mavericks estão melhor posicionados para conquistar um título com Davis nesta temporada do que teriam sido com Doncic, e ainda assim eles cometeram um erro enorme.