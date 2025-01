Live Leage Leage Lige Live: Last Day of the League Fase

Reazioni aperte -endese

Benvenuti in Match 8. Nel 2024-25 Stagione UEFA Champions League! La competizione europea del Premier Club ha il suo ultimo giorno nel suo nuovo formato con 18 partite che si svolgono contemporaneamente in tutto il continente di mercoledì e fornisce partite entusiasmanti, migliori talenti e drammi.

Divertiti a giocare a tutti i giochi con giornalisti come Tom Hamilton in Aston Villa vs. Celtic, Sam Marsden a Barcellona vs. Atalanta, Rob Dawson nel Manchester City vs. Club Brugge, Beth Lindop in PSV vs. Liverpool e Mark Ogden in VFB Stuttgart vs. Paris Saint-Germain.

Chi si qualifica nella fase a eliminazione diretta? Dai un’occhiata alle nostre permutazioni qui.