Liverpool contro Man United: Ruben Amorim allude all’atmosfera ‘confortevole’

Ruben Amorim ha elogiato il Manchester United per il brillante pareggio per 2-2 contro il Liverpool prima di aggiungere che sta cercando di “scioccare” con i suoi commenti sulla squadra perché tutti sono “troppo a loro agio”.

Amad DialloPareggio all’80° minuto ad Anfield dopo i gol di Cody Steele E Mohamed Salah ha portato il Liverpool sul 2-1, facendo guadagnare alla squadra di Amorim un punto contro la capolista Premier League e ponendo fine a una serie di tre sconfitte consecutive. Lisandro Martinez ha segnato il primo gol dello United.

Lo United avrebbe potuto vincerlo quando Harry Maguire gli è stata data una chiara occasione di segnare sette minuti dopo l’intervallo, ma il centro inglese ha deviato il suo tiro sopra la traversa.

Dopo essere entrato in partita dicendo che i suoi giocatori erano “spaventati” di avere la palla, Amorim ha detto che il suo approccio di terapia d’urto è progettato per scuotere il club dal suo malessere.

“Ci provo (motivazione) ogni giorno”, ha detto Amorim ai giornalisti. “Cerco di spingere questa squadra ogni giorno, a volte forse non è il modo migliore, sfido sempre questi giocatori in tutto quello che faccio perché sento che noi, non solo i giocatori, ma tutti al Manchester United siamo troppo a nostro agio.

“Quindi penso che a volte abbiamo bisogno di uno shock e oggi puoi vedere che eravamo una squadra diversa. Non era una questione di sistema, ma di come affrontavamo la concorrenza. Penso che sia un ottimo segno. È davvero chiaro, in casa noi abbiamo perso tre partite di fila, in alcune partite subiamo due gol senza fare nulla.

Ruben Amorim ha detto di essere arrabbiato nonostante il pareggio del Manchester United contro il Liverpool capolista della Premier League. Ash Donelon/Manchester United tramite Getty Images

“Sono arrabbiato oggi, davvero arrabbiato. Sono contento della prestazione, ma oggi tutti diranno alla squadra che hanno fatto un buon lavoro. Potrei essere l’unico arrabbiato con la squadra oggi, ma oggi eravamo una squadra .”

Lo United ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato contro il Liverpool e ora affronterà un terzo turno di FA Cup in casa dell’Arsenal il 12 gennaio prima di tornare in Premier League in casa contro il Southampton, ultimo club, il 16 gennaio.

Ma dopo essere stato rovinato dall’incoerenza durante il breve periodo di Amorim al club, l’ex allenatore dello Sporting CP sta ora cercando di evitare un altro crollo dopo una grande corsa.

“Ovviamente, non solo la fine della stagione è così lunga, ma abbiamo fatto delle belle partite il mese scorso ma poi siamo caduti di nuovo”, ha detto Amorim. “È qualcosa su cui dobbiamo essere davvero coerenti. Abbiamo avuto questa discussione dopo la partita contro il City ed è stato lo stesso. Possiamo parlare ma dobbiamo dimostrarlo e farlo e la cosa migliore è che ci alleneremo domani e dobbiamo mantenere lo stesso livello di mentalità.”

Anche Amorim reagì Joshua Zirkzee dopo che l’attaccante è passato a Maguire in profondità in contropiede invece di tirare.

Maguire non è riuscito a cogliere correttamente il passaggio di Zirkzee e ha mandato il suo tiro sopra la traversa con l’ultima occasione della partita.

“Per me, penso che sia stata la decisione perfetta”, ha detto Amorim. “Può tirare ma mette la palla al centro, un ragazzo corre indietro, ha segnato la palla molto lentamente per Harry, ma a volte non funziona. Josh ha preso una buona decisione secondo me”.