O Liverpool participará de Paris Saint-Germain nos últimos 16 nesta temporada da Liga dos Campeões, enquanto o empate na sexta-feira também lançou o confronto entre os campeões predominantes do Real Madrid e seus rivais da cidade do Atlético. O Liverpool, do Arne Slot, ficou em primeiro lugar na fase da competição de 36 anos da liga para se classificar diretamente para esse estágio, enquanto o PSG ficou em 15º lugar e teve que passar por um empate de duas pernas do playoff para agregados. A primeira etapa será realizada no Parc Des Princes, em Paris, em 4 ou 5 de março, e retornará a Anfield uma semana depois.

Os clubes se reuniram recentemente na Liga dos Campeões na cena do grupo em 2018/19, quando o PSG venceu por 2-1 em casa depois que o Liverpool triunfou por 3-2 na Inglaterra.

O único empate anterior entre as páginas foi na semifinal da agora extinta Copa da Copa em 1997, quando o PSG venceu por 3-2 no agregado antes de perder a final para o Barcelona.

Atualmente, o Liverpool tem oito pontos no Arsenal no topo da Premier League inglesa, jogando mais do que seus rivais mais próximos, enquanto o PSG Luisa Enrique é invencível na Ligue 1 nesta temporada e senta 10 pontos no topo.

Juntamente com um empate, que consiste nas semifinais, o PSG e o Liverpool sabem que o vencedor de seu empate enfrentará o clube Brugge ou o Aston Villa nos últimos oito.

Isso aumenta a possibilidade de um trimestre versátil entre as equipes que substituíram como vencedor da Copa da Europa no início dos anos 80.

Villa enfrentará o Club Brugge, procurando vingança pela derrota por 1 a 0 com os mesmos oponentes na Bélgica na fase da liga em novembro.

Real, eliminando recentemente Manchester nos playoffs, ele estará em casa na primeira partida contra o Atlético.

Os rivais da capital espanhola se reuniram em competições em quatro temporadas na última década, e as reais saem todas as vezes.

Eles venceram as finais de 2014 e 2016, bem como no trimestre -finalizações em 2015 e nas semifinais em 2017.

“É um empate incrível e estamos prontos para isso”, disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, que foi responsável por todas as reuniões da Liga dos Campeões entre as partes.

Baviera contra Leverkusen

Os vencedores deste empate continuarão começando com os oito últimos com PSV Eindhoven ou Arsenal.

Os atiradores, que ficaram em terceiro lugar na fase da liga, enfrentarão o clube com o qual enfrentaram a fase de grupos da Liga dos Campeões na última temporada, Mikel Arteta venceu por 4 a 0 em casa antes de puxar por 1 a 1 na Holanda.

“Jogamos contra eles, eles são um time muito bom. Nós experimentamos e será realmente difícil “, disse Arteta sobre os mestres holandeses predominantes.

“Sabemos com o que estamos de pé. Quando você está nesta fase, toda equipe é realmente boa. Quando chegar a hora, estaremos prontos para isso.

Outro empate distinto será o Bayern de Munique, os atuais líderes da Bundesliga, enfrentará os mestres alemães prevalecentes da Bayer Leverkusen.

Leverkusen, treinado pelo ex -meio -campista do Bayern, Xabi Alonso, está invicto nas últimas seis reuniões do clube, incluindo a vitória de 1: 0 na Copa da Alemanha no início desta temporada. As equipes nunca se encontraram em um empate europeu antes.

Feyenoord, vencedor da Copa Europeia de 1970, interpretará os mestres italianos da Inter Milan, sua recompensa por jogar o AC Milan nos playoffs. Os vencedores deste empate competirão no Bayern ou Leverkusen nos últimos oito.

Pela primeira vez, dois clubes holandeses estão nos últimos 16 anos desde 2005/06.

Os atuais líderes da La Liga Barcelona enfrentarão o Benfica, que derrotaram 5-4 em Lisboa no mês passado, a caminho da segunda fase da liga.

A temporada chicoteada, Borussia Dortmund na última temporada, enfrentará o lado francês de Lille.

O empate semi -final levanta a possibilidade dos quatro últimos duelos entre Liverpool e Arsenal ou entre o Real Madrid Kylian Mbappe e seu antigo clube do PSG.

Barcelona está do mesmo lado do empate que o Bayern e Leverkusen.

O final desta temporada ocorre em Munique em 31 de maio.

