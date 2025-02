Liverpool e Man Utd vogliono Brentford Winger

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie di Liverpool

Mbeumo sulla strada?





Liverpool e Manchester United sono stati in grado di metterlo insieme per firmare il giocatore di Brentford-Vleugel Bryan Mbeumo Alla fine della campagna, secondo l’atletica.



Il Camerun International ha avuto una buona stagione con diversi contributi target ed è dato a lasciare le api quest’estate.

Liverpool lo vede come un potenziale sostituto per Mohamed è sbagliatoPuò scappare con un trasferimento gratuito quando il suo contratto termina il 30 giugno.

I Red Devils lo considerano un’opzione per rafforzare i dipartimenti di back-back destra e di destra sotto il manager Ruben Amorim.

Entrambi i club hanno già messo in contatto con l’entourage del giocatore, ma non è facile lodarlo dalle api in estate.

Si prevede che Van Brentford richiederà un indennità record di club per l’attaccante. Può essere molto più dei 40 milioni di sterline pagati da al-ahli per Ivan Toney All’inizio della stagione.

L’Arsenal sono anche ammiratori dell’AAS di 25 anni.