Liverpool e Manchester United dividem os despojos com empate em 2 a 2 na Premier League

Os Red Devils tiveram a oportunidade de fazer o gol da vitória, mas perderam.

Um gol de Amad Diallo ajudou a garantir o empate de 2 a 2 do Manchester United contra o Liverpool. Porém, foi necessário que ambas as equipes se acomodassem na partida, pois o Liverpool não encontrou o ritmo de jogo, mas esteve perto de marcar ainda no primeiro tempo. André Onana manteve-se firme entre os postes e fez excelentes defesas.

O United também esteve perto de marcar, mas um cruzamento de Diego Dalot não conseguiu converter Amad Diallo, que não conseguiu cabecear bem.

Enquanto ambas as equipes continuavam em busca do primeiro gol, o United mais uma vez parecia ter encontrado um impasse, com um excelente passe de Bruno Fernandes para Rasmus Hojlund deixando-o desmarcado, mas sua má finalização fez com que seus esforços fossem bloqueados por Alisson Becker.

Desta vez, o Liverpool teve uma grande chance de marcar quando Luiz Diaz deslumbrou a defesa do United, mas demorou muito para encontrar a oportunidade perfeita para chutar, já que a defesa dos Red Devils agiu rapidamente para limpar a bola.

Com as duas equipes chegando ao vestiário sem gols no primeiro tempo, o segundo tempo proporcionou mais diversão. O United conseguiu marcar aos oito minutos do segundo tempo.

Fernandes encontrou Lisandro Martínez que chutou para o alto da rede. Mas o Liverpool respondeu rapidamente quando Cody Gakpo acertou no canto superior direito após cortar para a direita.

Parecia que o Liverpool iria causar mais sofrimento ao United quando Matthijs de Ligt entregou a bola na área e o árbitro revisou o VAR e decidiu marcar o pênalti.

Mohamed Salah, artilheiro do campeonato, colocou a bola no canto inferior direito. Mas o United continuou em busca do empate e finalmente conseguiu a resposta quando um passe de Alejandro Garnacho na área viu Amad colocar a bola na rede do Liverpool.

Enquanto ambas as equipes buscavam o vencedor, foi o United quem teve a oportunidade de ouro quando Joshua Zirkzee encontrou Harry Maguire aos 96 minutos dentro da área do Liverpool. Porém, o zagueiro chutou por cima da trave e o árbitro apitou em tempo integral e as duas equipes empataram.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.