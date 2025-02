Liverpool, Everon condanna l’abuso razzista nei confronti di Abdoulay Doucouré

Liverpool e Everon hanno condannato l’abuso razzista ricevuto dal centrocampista Abdoulaye Doucouré Nel mezzo del derby del Merseyside dopo essere stato coinvolto in una mischia a tempo pieno quando il gioco si è concluso con un pareggio per 2-2 nel Goodison Park.

Everton Capitano James Tarkowski Equilibrato nel settimo minuto del tempo aggiunto per innescare celebrazioni selvagge prima della sostituzione di Liverpool Curtis Jones Ha portato Umbrage a Doucouré, che ha celebrato i fan prima dei fan in visita.

Doucouré e Jones sono stati mostrati cartellini rossi dall’arbitro Michael Oliver, che anche dopo il fischio finale anche uno nel manager del Liverpool Arne Slot.

“Tale abuso è punibile e non lo farà e non dovrebbe essere tollerato”, ha detto due club della Premier League in Dichiarazione.

“Insieme, entrambi i club collaboreranno con la polizia del Merseyside che stanno conducendo indagini per identificare l’individuo responsabile.”

Doucouré ha pubblicato una sua foto, che ha celebrato e reso omaggio ai credenti Goodison Park dopo l’ultimo Derby Merseyside allo stadio di culto prima che Everton si trasferisse nella nuova arena di Bramley-Moore Dock.

Tuttavia, ci sono stati diversi commenti sul post.

“Stiamo anche incoraggiando le persone che stanno assistendo o sperimentando abusi online per segnalarli ed evidenziarli sulle piattaforme dei social media su cui appariranno”, ha aggiunto.

“Dobbiamo tutti, comprese le società di social media, assumere un atteggiamento nei confronti della tolleranza zero. Le piattaforme devono vietare la responsabilità e le misure di tali stupratori.”

Reuters ha contattato una meta, proprietaria di Instagram da esprimere.