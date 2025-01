Liverpool-Man United: Bruno Fernandes “sconvolto” dopo il pareggio

Capitano del Manchester United Bruno Fernandes ha detto che lui e i suoi compagni di squadra non erano contenti nonostante il pareggio contro la capolista Liverpool della Premier League e hanno chiesto perché non potevano offrire una prestazione simile ogni settimana.

Fernandes ha segnato l’assist Lisandro Martineznel pareggio per 2–2 ed è stato nominato migliore in campo per la sua prestazione.

Il punto dà allo United e all’allenatore Ruben Amorim il sollievo tanto necessario dopo quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, comprese le sconfitte in campionato contro Newcastle United, Wolverhampton Wanderers e Bournemouth.

“Sono piuttosto dispiaciuto perché se lo abbiamo dimostrato oggi contro il Liverpool, perché non possiamo farlo ogni settimana?” Fernandes ha detto a Sky Sports dopo la partita.

“Prima della partita abbiamo detto che avremmo bisogno di molto di più gli uni dagli altri per ottenere qualcosa da questa stagione. Dobbiamo guardare avanti. Abbiamo bisogno di più.

“Non ero preoccupato per le persone che si sono impegnate oggi perché è il Liverpool, tutti cercheranno di fare del loro meglio. Sono più preoccupato per il Southampton (dopo aver giocato contro l’Arsenal in FA Cup)”.

Il nazionale portoghese ha aggiunto che il livello di impegno della sua squadra è stato maggiore rispetto alle settimane precedenti.

Bruno Fernandes è stato il migliore in campo per la sua prestazione nel pareggio del Manchester United contro il Liverpool. Ash Donelon/Manchester United tramite Getty Images

“Oggi si trattava di impegnarsi davvero in partita, giocando con una certa passione”, ha detto Fernandes. “Hai tattica ma alla fine devi impegnarti ed è per questo che oggi abbiamo ottenuto qualcosa dalla partita.

“Non può finire qui. Dobbiamo portare quella frustrazione nelle prossime partite. Capire che deve essere al nostro livello e se possiamo farlo ad Anfield, dobbiamo farlo ogni settimana”.

I commenti di Fernandes sono stati confermati da Amorim.

“Penso di essere più arrabbiato per le altre partite”, ha detto l’allenatore. “Alcune cose sono ancora più difficili da capire. Non si tratta del sistema, della tecnica, si tratta di qualcos’altro.

“È qualcosa su cui dobbiamo essere davvero costanti. Ne abbiamo parlato dopo aver battuto il City, è stato lo stesso. Possiamo parlare ma dobbiamo dimostrarlo e farlo e la cosa migliore è che ci alleneremo domani e avremo tenere duro.” sullo stesso livello di mentalità.”

La prossima partita dello United sarà contro l’Arsenal all’Emirates Stadium domenica prossima nel terzo turno della FA Cup. La prossima partita sarà casalinga contro il Southampton, lo United è 13esimo in campionato dopo 20 partite.