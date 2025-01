Liverpool-Man United: la partita si svolgerà nonostante la forte nevicata

La partita di Premier League del Liverpool contro il Manchester United domenica si svolgerà nonostante la forte nevicata nel nord dell’Inghilterra.

La partita rischiava di essere rinviata, ma il Liverpool ha confermato che sarebbe andata avanti dopo due riunioni di sicurezza per valutare le condizioni meteorologiche e di viaggio.

Sebbene il campo di Anfield non sia stato influenzato dalle condizioni dovute al riscaldamento del terreno, un gruppo di consulenza sulla sicurezza che comprendeva il consiglio comunale di Liverpool e i servizi di emergenza ha considerato di annullare la partita a causa di interruzioni delle strade di accesso locali e problemi di sicurezza di viaggio. sostenitori.

La neve ha portato anche alla chiusura delle piste degli aeroporti di Liverpool e Manchester domenica, mentre la stazione di Liverpool Lime Street – la stazione principale della città – ha dichiarato di non poter operare fino a mezzogiorno a causa delle condizioni.

“La partita di oggi contro il Manchester United si svolgerà come previsto. Prima si sono svolte due riunioni di sicurezza per valutare le condizioni meteorologiche e di viaggio”, ha dichiarato il Liverpool in un comunicato domenica.

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarci a realizzare questa partita oggi. Per favore, prestate particolare attenzione se andate ad Anfield. Non vediamo l’ora di vedervi lì.”

Il rinvio significherebbe che il Liverpool si troverebbe ad affrontare la prospettiva di congestione delle partite nei mesi successivi al rinvio del derby del Merseyside contro l’Everton a Goodison Park il mese scorso a causa dei forti venti causati dalla tempesta Darragh.

La squadra di Arne Sloto aprirà la semifinale della Carabao Cup di questa settimana contro il Tottenham prima di affrontare l’Accrington Stanley nel terzo turno della FA Cup ad Anfield sabato prossimo. Il Liverpool è anche in testa alla Champions League e ha confermato che giocherà nelle fasi finali della competizione.