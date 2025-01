Liverpool-Man United: Marcus Rashford fuori per malattia

Attaccante del Manchester United Marco Rashford salterà la partita di Premier League di domenica contro la capolista Liverpool ad Anfield a causa di un malore, ha detto l’allenatore Ruben Amorim.

Il 27enne è stato escluso dalla rosa per quattro partite consecutive prima di essere chiamato in panchina per la partita contro il Newcastle United, che la squadra di Amorim ha perso 2-0 lunedì all’Old Trafford. Tuttavia, contro il Newcastle non ha giocato un solo minuto.

Con cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato, lo United langue al 14esimo posto in classifica con 22 punti in 19 partite, il peggior piazzamento alla fine di un anno solare dal 15esimo nel 1989.

“È la stessa situazione, è malato in questo momento. Non si sta allenando”, ha detto Amorim ai giornalisti prima della partita.

Amorim inizialmente ha lasciato fuori Rashford per il derby vinto 2-1 in casa del Manchester City il 15 dicembre, due giorni prima che il nazionale inglese dichiarasse di essere “pronto per una nuova sfida” dopo essere stato allo United da quando aveva sette anni.

Rashford ha segnato 138 gol in 426 partite da quando ha esordito in prima squadra con il club nel 2016, vincendo l’Europa League, due FA Cup e due volte la Coppa di Lega.

“Vedremo in futuro, ma è come un giocatore normale, poi farò una selezione. Quindi è lo stesso. Penso che sarà fuori, sarà fuori questa settimana”, ha detto Amorim.