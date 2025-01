Liverpool-Man United: Ruben Amorim dice che i giocatori sono “spaventati”

Ruben Amorim ha ammesso che la scarsa forma del Manchester United ha lasciato i suoi giocatori “spaventati in campo” in vista della loro triste trasferta contro il Liverpool domenica.

Lo United ha perso le ultime quattro partite – incluse tre sconfitte consecutive in Premier League – senza segnare un gol.

E mentre Amorim si prepara a schierarsi con la capolista Liverpool, ha detto che la corsa miserabile sta causando “ansia” nella sua squadra.

“Loro (i giocatori) sono nervosi e talvolta hanno paura in campo”, ha detto Amorim.

“Dobbiamo affrontarlo. Abbiamo bisogno che i leader si facciano avanti per aiutare gli altri ragazzi e io sono la persona più responsabile per migliorare le prestazioni.”

“Vedi i giocatori che ci provano, a volte sono troppo ansiosi, troppo spaventati per giocare a calcio perché questo è un momento difficile e noi aiuteremo i giocatori a migliorare”.

L’Amorim ha perso sei delle 11 partite da quando Erik ten Haga è subentrato a novembre. Lo United resta a sole quattro posizioni e sette punti sopra la zona retrocessione, spingendo l’allenatore ad ammettere che è in lotta per la retrocessione dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Newcastle.

Il compito del 39enne non diventa più facile con una trasferta ad Anfield seguita da un terzo turno di FA Cup contro l’Arsenal all’Emirates.

Ruben Amorim (al centro) ha detto che i suoi giocatori sono nervosi nel terribile periodo di forma del Manchester United. Martin Rickett/PA Immagini tramite Getty Images

Amorim ha detto che è stato “difficile affrontare” i problemi che ha dovuto affrontare all’Old Trafford, ma sta ancora cercando di cambiare le cose.

“Me lo potete leggere in faccia, potete paragonarlo a quando sono arrivato e adesso”, ha scherzato Amorim quando gli è stato chiesto della pressione da parte della dirigenza dello United.

“Ovviamente c’è molta pressione. Per me è più una questione di orgoglio e anche di prestazione. È più difficile quando non giochiamo bene”.

“Quando sono arrivato ho spiegato tutto prima, anche quando hai parlato delle prime quattro dopo l’Everton, ho spiegato che me lo aspettavo, ma è difficile affrontare tutti i problemi, le brutte prestazioni e le sconfitte. È davvero difficile.

“L’unica cosa che può aiutarmi è allenarmi con i giocatori. Inoltre ho la mia famiglia qui quindi è così diverso e questo può aiutarmi molto”.