Liverpool vs Spurs: Trent Alexander -Arnold con lesioni – Slot

Il capo del Liverpool Arne ha confermato questo Trent Alexander-Arnold Giovedì ci sarà la seconda fase delle semifinali della Coppa Carabao contro il Tottenham.

Alexander-Arnold è partito sabato al 70 ° minuto dello scontro della Premier League a Liverpool con l’infortunio alla coscia.

“Domani mancherà e dobbiamo scoprire se può giocare domenica, ma non è disponibile domani”, ha detto lo slot mercoledì.

“Penso che tu abbia visto che ha lasciato il campo con un piccolo dolore al piede, quindi ha perso domani. È già in campo con un allenatore di riabilitazione, vedremo quanto tempo ci vuole.

Vedrà un infortunio a Inghilterra International Conor Bradley Prende il suo posto in XI, con un 21enne recentemente rappresentato contro il PSV in Champions League.

“Lui (Bradley) ha anche giocato contro Spurs (nella prima fase).

“Penso che abbiamo giocato una buona partita del PSV con una squadra che non ha quasi mai giocato e abbiamo ammesso tre gol. È qualcosa che abbiamo dato un feedback. Non era coinvolto in ogni obiettivo, ma era in uno (di loro) secondo me non aggressivo, il che ha portato al terzo obiettivo. “

Liverpool va ad Anfield giovedì la collisione e cerca di girare il deficit di un goal dalla sua perdita nella prima tappa.