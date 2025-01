L’NBA rinvia la partita Rockets-Hawks a causa della tempesta invernale ad Atlanta

La partita di sabato tra Houston Rockets e Atlanta Hawks è stata rinviata a causa del temporale invernale.

Secondo l’NBA, è stata presa la decisione di “dare priorità alla sicurezza dei giocatori, dei tifosi e dello staff a causa del maltempo e delle pericolose condizioni di ghiaccio nell’area di Atlanta”.

La Lega ha fatto sapere che la data della partita rinviata sarà annunciata più avanti. Il volo della squadra dei Rockets è arrivato ad Atlanta prima che fosse annunciato il rinvio.

Venerdì una tempesta invernale ha scaricato neve e ghiaccio sull’area di Atlanta e si prevedeva che le strade gelassero nuovamente sabato notte.

Il numero di interruzioni di corrente intorno ad Atlanta è aumentato venerdì sera quando gli alberi abbattuti sulle linee elettriche sono diventati un problema diffuso. Più di 110.000 clienti erano senza elettricità, soprattutto nell’area di Atlanta.

Venerdì, quattro passeggeri sono rimasti feriti quando un aereo della Delta Air Lines diretto a Minneapolis ha interrotto il decollo. La portavoce della Delta, Morgan Durrant, ha detto che l’aereo aveva un problema al motore.

Anche se il problema si è verificato durante una tempesta di neve che ha causato cancellazioni e ritardi diffusi ad Atlanta, l’aeroporto più trafficato del mondo, i funzionari non sono riusciti a dire se il problema fosse legato alle condizioni meteorologiche.

I 201 passeggeri, due piloti e cinque assistenti di volo a bordo hanno evacuato il Boeing 757-300 con l’aiuto di scivoli gonfiabili e sono stati trasportati in autobus nella lounge. Uno dei passeggeri feriti è stato portato in ospedale e tre sono stati curati in aeroporto per ferite lievi.

Rapporto dell’Associated Press.

