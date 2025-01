L’NBA rinvia nove partite a causa di incendi e tempesta di ghiaccio

Quattro partite della NBA sono state rinviate la scorsa settimana, tre devastanti incendi nell’area di Los Angeles e uno durante una tempesta invernale ad Atlanta – ha causato un effetto a catena nel programma del campionato, poiché nove partite che coinvolgono nove squadre sono state riprogrammate per accogliere quelle date e una data di recupero per una partita deve ancora essere determinata.

La partita tra Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, originariamente prevista per il 9 gennaio, verrà ora giocata alla Crypto.com Arena il 19 febbraio.

Squadre Lo era Ora Nuovo tempo CHA presso LAL 1/9 2/19 22:00 ET HOU presso ATL 1/11 1/28 19:30 ET SAS presso LAL 1/11 Da definire Da definire CHA nel LAC 1/11 3/16 19:00 ET CHI nel LAC 1/21 1/20 22:30 ET ERA alla UTA 1/23 19/3 21:00 ET UTA presso LAL 2/11 2/10 22:30 ET ERA nel LAC 3/16 1/23 22:30 ET ERA NELLA VITA 3/18 3/17 22:00 ET LAC all’UTA 19/3 2/13 21:00 ET

A causa del trasferimento, la partita casalinga dei Lakers contro gli Utah Jazz è stata anticipata di un giorno al 10 febbraio.

Non è stata annunciata una nuova data per la partita casalinga dei Lakers dell’11 gennaio contro San Antonio.

Nel frattempo, i LA Clippers hanno avuto quattro partite interessate dal cambio di programma. La partita rinviata contro gli Hornets dell’11 gennaio verrà ora giocata all’Intuit Dome il 16 marzo.

La NBA ha riprogrammato anche le partite casalinghe dei Clippers contro i Chicago Bulls (dal 21 gennaio al 20 gennaio) e i Washington Wizards (dal 16 marzo al 23 gennaio). La partita in trasferta dei Clippers contro i Jazz, originariamente prevista per il 19 marzo, è ora fissata per il 13 febbraio.

Almeno 25 persone sono morte a causa di diversi incendi nella zona di Los Angeles. Circa 82.000 persone rimangono sotto evacuazione obbligatoria e più di 12.000 strutture, inclusa la casa dell’allenatore dei Lakers JJ Redick, sono state danneggiate o distrutte.

La partita casalinga degli Atlanta Hawks contro gli Houston Rockets dell’11 gennaio è stata rinviata a causa della tempesta invernale e “per dare priorità alla sicurezza di giocatori, tifosi e staff a causa del tempo inclemente e delle pericolose condizioni del ghiaccio”. Questa partita si giocherà ad Atlanta il 28 gennaio.

Altri giochi interessati dallo shuffle includono Wizards at Jazz (spostato dal 23 gennaio al 19 marzo) e Wizards at Trail Blazers (spostato dal 18 marzo al 17 marzo).

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.